Nowy spot z „wskrzeszonym” Lepperem wywołał kontrowersje. „Zostałem zamordowany”

Bogdan Gasiński, wiceszef partii SO, a także – jak sam siebie określa – dziennikarz, opublikował w sieci film z Lepperem – pierwszym przewodniczącym Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”, a przede wszystkim – byłym wicepremierem i szefem resortu rolnictwa i rozwoju wsi (Radą Ministrów kierował wówczas Kazimierz Marcinkiewicz).

Lepper zmarł na początku sierpnia 2011 roku. Postępowanie, które prowadziła prokuratura, wykazało, że polityk odebrał sobie życie – w co nie wierzą jednak zwolennicy teorii spiskowej, która mówi o rzekomym „upozorowaniu samobójstwa”. Są także dziennikarze, którzy twierdzą, że bał się on o swoje życie, bo był w posiadaniu nieznanych opinii publicznej informacji ws. tzw. afery gruntowej, które planował ujawnić.

Kontrowersyjny film z Andrzejem Lepperem. „Zostałem zamordowany”

Autor filmu przy jego produkcji korzystał z AI (SI – sztucznej inteligencji). Na wideo widzimy Leppera, który stoi w polu. Po chwili przemawia do widzów: „Zostałem zamordowany. Ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. Wspierajcie Samoobronę Odrodzenie! Polska dla Polaków. Tylko ta partia może zrealizować moje zadania. Zawsze ufałem takim ludziom. A co do Prawa i Sprawiedliwości – my was znajdziemy!”.

Reakcje internautów były mieszane. „Na wszelkie świętości… To kalanie Andrzeja Leppera” – stwierdziła jedna z użytkowniczek sieci. Są też osoby, które na widok byłego wicepremiera i ministra rolnictwa zareagowały nostalgicznie. „Ratuj Polskę!” – napisał ktoś inny.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc!

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

Radosław Sikorski zamieścił nagranie 38 minut przed maturą. „Zaprzeczam jakobym miał przeciek!"

