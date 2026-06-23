Europoseł PiS zaatakował dziennikarza po tym pytaniu. „Pan jest Polakiem?”

Przypomnijmy, 16 czerwca ugrupowanie Ruch Obrony Granic pojawiło się w stolicy Niemiec, aby umieścić krzyż na pomniku, który upamiętnia polskie ofiary II wojny światowej. Na jej czele stanął Robert Bąkiewicz. Wobec uczestników demonstracji interweniowała niemiecka policja.

Starcie europosła PiS z dziennikarzem. Poszło o Bąkiewicza

22 czerwca europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk był gościem Radia Kraków. Prowadzący wywiad, Rafał Nowak-Bończa, zapytał polityka, jak ocenia „spektakl, który dla widzów Republiki urządził w Berlinie Robert Bąkiewicz” .

– Pana pytania mnie intrygują – ocenił Mularczyk. Podkreślił również, że „grupa polskich patriotów” została „zmasakrowana przez niemiecką policję” .

– Obywatele Izraela, amerykańscy Żydzi nie są tak traktowani w Berlinie. Wtedy byłby skandal na cały świat, a minister spraw wewnętrznych Niemiec byłby zdymisjonowany. Polaków bić można. Można obrażać – kontynuował członek PiS-u.

Wówczas dziennikarz zwrócił uwagę, że „niemieccy policjanci zrobili dokładnie to, czego polska prawica domaga się od polskich służb. Stanowczo wyegzekwowali prawo miejscowe i nie pozwolili przybyszom z innego kraju na samowolkę” .

– Pan jest Polakiem w ogóle? – zapytał wtedy europoseł. Podkreślił również, że reakcja niemieckiej policji nie była odpowiedni, nawet jeśli Polacy „naruszają przepisy administracyjne o zgromadzeniach” .

Dziennikarz zasugerował, że Mularczykowi „przedstawienie Roberta Bąkiewicza” najwyraźniej musiało się podobać.

– O czym pan mówi? Jestem zszokowany, że pan mówi o przedstawieniu Roberta Bąkiewicza, a nie mówi panu brutalności niemieckiej policji. To może kiedyś pana spotkać, jak pan pojedzie do Niemiec – stwierdził polityk.

– Musimy być solidarni z Polakami, nie z niemiecką, brutalną policją, która by sobie nie pozwoliła na to samo wobec Żydów i muzułmanów. Oni nas traktują gorzej – dodał.

Dziennikarz: to objaw słabości, objaw braku argumentów

W rozmowie z serwisem Gazeta.pl dziennikarz Rafał Nowak-Bończa przekazał, że nie pierwszy raz doświadczył tego typu ataku ze strony europosła Mularczyka.

– Jednak wcześniej nigdy mnie nie pytał, czy jestem Polakiem. Wydaje mi się, że jest to objaw słabości, objaw braku argumentów w dyskusji, bo moim zdaniem poseł Mularczyk tych argumentów zbyt wiele nie ma – ocenił Nowak-Bończa.

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