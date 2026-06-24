Poprawili i udoskonalili projekt Nawrockiego. Posłowie zajmą się nim przed sejmowymi wakacjami?

Projekt ustawy SAFE zero proc. ma trafić do Sejmu jeszcze przed rozpoczęciem wakacji parlamentarnych, które rozpoczną się w sierpniu i potrwają przez miesiąc – ustalił Polsat News. W lipcu zaplanowano trzy posiedzenia. Jeśli przepisy zostałyby uchwalone, wówczas jeszcze w tym samym miesiącu zajmie się nimi Senat. SAFE zero proc. ma być projektem rządowym. Kontynuacja procesu legislacyjnego zyskała aprobatę premiera Donalda Tuska.

Rozmowy o szczegółach inicjatywy mają być prowadzone z ministrem finansów Andrzejem Domańskim oraz marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Autorem projektu jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które udoskonaliło i poprawiło pomysł Karola Nawrockiego. Prezydent podczas konferencji Poland Future Summit w poniedziałek 22 czerwca wyraził nadzieję, że „większość parlamentarna przyjmie jego rozwiązania zamknięte w ustawie PSL”.

SAFE zero proc. trafi do Sejmu w lipcu? Tak o projekcie ustawy mówił Karol Nawrocki

– To genialny pomysł – szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa – wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego. To przed nami i wierzę, że to się stanie – powiedział Nawrocki. W ubiegłą środę szef BBN podkreślił, że głowa państwa decyzję o ewentualnym poparciu projektu podejmie po tym, jak się z nim zapozna.

Bartosz Grodecki wyraził jednocześnie zadowolenie z procedowania ustawy. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przekonywał, że projekt był „dobry i słuszny, a cała koncepcja jego przygotowania była właściwa”. Grodecki przekonywał, że ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki tylko i wyłącznie dlatego, że powstała z inicjatywy Nawrockiego.

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