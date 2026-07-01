Kolejna demonstracja przeciwko Ukrainie? Symbol Buczy zniknął z ręki Hołowni

Szymon Hołownia był w środę gościem programu “Tłit” Wirtualnej Polski. Były marszałek Sejmu został zapytany podczas rozmowy o charakterystyczną opaskę, którą otrzymał od przedstawiciela Ukrainy. Polityk przez długi czas ją nosił, jednak ostatnio zniknęła z jego nadgarstka.

Hołownia tłumaczy, co stało się z bransoletką z Buczy

Prowadzący wywiad Tomasz Żółciak zapytał byłego lidera Polski 2050, czy rezygnacja z noszenia opaski jest jakimś gestem wobec Ukrainy.

– To jest dużo prostsza rzecz. Zamek mi się w niej popsuł, a tam jest taki na “klik”, już mówiąc dokładnie. To jest unikatowy projekt robiony przez jedną z ukraińskich firm. Jak będę się z merem Buczy widział, to poproszę, żeby mi taki duplikat sporządził, bo ja naprawdę bardzo chętnie będę ją nosił – zapowiedział.

Hołownia podkreślił także, że nie dążył do żadnej demonstracji. Przypomnijmy, w ostatnim czasie m.in. politycy PiS-u zadeklarowali, że oddadzą ordery, które otrzymali od władz Ukrainy.

Były marszałek otrzymał bransoletkę w 2024 roku, podczas wizyty w Buczy. Miała mu przypominać o tym, co wydarzyło się w mieście, o ludziach, którzy „zostali praktycznie na naszych oczach, na oczach całego świata, tak bestialsko pozbawieni życia” .

– Żeby była dla mnie takim sygnałem: „nigdy nie zapomnij i zawsze pamiętaj, że wszystkie decyzje, jakie podejmujesz, jako polityk, muszą być podporządkowane temu, żeby nikt nie ginął, żeby był pokój, nie wojna. Pokój nie za wszelką cenę, ale pokój sprawiedliwy” . Nie zapomnijmy nigdy, ja będę się starał nigdy nie zapomnieć o tych wszystkich ofiarach, które tuż za naszą granicą oddały życie. Zawsze będą w moim sercu i właśnie o tym jest ta bransoletka.

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Hołownia zwróci Ukrainie order?

Polityk otrzymał też od ukraińskich władz Order Księcia Jarosława Mądrego. Jak zapowiedział, nie zamierza ostentacyjnie go oddawać. – Uważam tego rodzaju demonstracje za puste i nieprzynoszące niczego Polsce, a wyłącznie budujące krajowe sondaże przez chwilę tym, którym daje to chwilową satysfakcję – ocenił Hołownia.

Jednocześnie ocenił, „Zełenski popełnia błąd, że Ukraińcy robią głupotę, próbując grać ponad naszymi głowami, ponad Polski głowami z – wydaje im się – gwarantami wejścia do Unii Europejskiej” . Nawiązał w ten sposób do ostatnich decyzji ukraińskich władz dotyczących m.in. imienia jednej z jednostek wojskowych.

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