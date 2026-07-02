Polska nie wycofa się z podatku cyfrowego. Jest odpowiedź na groźby Trumpa

Przypomnijmy, 26 czerwca prezydent USA zapowiedział cła na kraje, które nałożą podatek od usług cyfrowych na amerykańskie firmy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w rozmowie z „Faktem” odniósł się do kwestii projektu ustawy dotyczącego podatku, który miałby zostać nałożony na cyfrowych gigantów.

USA zapowiadają cła. Polska zrezygnuje z podatku cyfrowego?

Jeszcze w tym roku rząd ma rozpocząć prace nad projektem ustawy, która dotyczy podatku rekompensującego od usług. Jego przygotowaniem zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji. Według wstępnych założeń podatek ma wynieść 3 proc. sumy przychodów osiąganych w Polsce dzięki usługom cyfrowym. Ma on objąć firmy, których przychody światowe przekraczają 1 mld euro, natomiast te osiągnięte w Polsce są wyższe niż 25 mln zł.

W rozmowie z „Faktem” Gawkowski przyznał, że „nie widzi konsekwencji w działaniach prezydenta Trumpa” . – Nie ma sytuacji, żeby 100-procentowe cła zostały nałożone na państwa, które mają podatek cyfrowy. W Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii czy Hiszpanii tych ceł nie widzę – poinformował.

— Być może prezydent Trump jest lobbystą, czego nie potępiam, ponieważ lobbuje za swoimi firmami. Ja lobbuję za polskimi obywatelami – podkreślił. Zapewnił jednocześnie, że prace nad ustawą „będą kontynuowane” .

Trump zapowiada cła na kraje europejskie

26 czerwca Donald Trump przekazał w serwisie Truth Social, że „wiele krajów europejskich prowadziło dyskusje na temat rychłego wprowadzenia podatku od usług cyfrowych wobec amerykańskich firm. Niektóre z tych państw są już bliskie podjęcia takiej decyzji” .

W związku z tym wydał oświadczenie, w którym poinformował, że „każdy kraj, który nałoży taki podatek, natychmiast spotka się ze 100-procentowym cłem na wszelkie towary wysyłane do Stanów Zjednoczonych Ameryki” .

„Cło to będzie miało pierwszeństwo przed wszelkimi umowami handlowymi zawartymi z danym państwem – niezależnie od tego, czy zostały już wdrożone, podpisane, czy dopiero są planowane. Jeśli dane państwo zdecyduje się wprowadzić ten podatek, 100-procentowe cło zostanie nałożone natychmiast” – dodał.

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