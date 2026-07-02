Republikanie naciskają na Trumpa ws. Polski. „Niezadowalająca sytuacja”

Grupa republikańskich kongresmenów wywiera presję na administrację Donalda Trumpa, domagając się przywrócenia amerykańskich wojsk do Polski.

USA. Spór o amerykańskich żołnierzy w Polsce

Na czele grupy stoi kongresmen Don Bacon z Nebraski, który od dłuższego czasu krytykuje część decyzji dotyczących polityki bezpieczeństwa. Jak podkreśla polityk, wycofanie 4,2 tys. amerykańskich żołnierzy z Polski było błędem, który do dziś nie został naprawiony. – Mieliśmy pięć brygad, teraz zostały trzy. To niezadowalająca sytuacja. Jeśli chcą mojego poparcia dla tego pakietu, muszą się tym zająć – powiedział Don Bacon.

W efekcie Republikanie grożą zablokowaniem nadzwyczajnego pakietu wydatków o wartości 88 mld dolarów. Obejmuje on finansowanie działań związanych z wojną z Iranem, wsparcie dla amerykańskich rolników oraz środki na walkę z wirusem Ebola.

Jak podkreśla „Politico”, sytuacja jest szczególnie trudna dla przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona. Republikanie dysponują niewielką większością, a sprzeciw zaledwie kilku członków partii może uniemożliwić przyjęcie ustawy. Dodatkowo przeciwko pakietowi mają opowiedzieć się niemal wszyscy Demokraci, a część konserwatywnych republikanów krytykuje jego wysoką wartość.

Amerykańscy żołnierze wrócą do Polski?

W maju Pentagon niespodziewanie odwołał planowane rozmieszczenie 4,2 tys. żołnierzy w Polsce. Decyzja zaskoczyła nie tylko amerykańskich parlamentarzystów i dowództwo armii, ale również polskie władze. Do Waszyngtonu natychmiast udali się przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, aby wyjaśnić sytuację.

Kilka dni później Donald Trump zapewnił, że do Polski zostanie wysłanych dodatkowych 5 tys. żołnierzy. – Wyślemy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy do Polski w związku z udanym wyborem obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem – odpowiedział amerykański przywódca.

Jak dotąd dodatkowe siły nie zostały jednak rozmieszczone.

Republikanie chcą wyjaśnień od Trumpa

Kongresmeni domagają się od Pentagonu informacji, dlaczego administracja zmieniła wieloletnią politykę obecności wojsk USA w Europie.

– Popieram Dona – powiedział kongresmen Brian Fitzpatrick. Kongresmen zaznaczył, że oczekuje od resortu obrony wyjaśnień dotyczących odejścia od polityki, która przez dekady stanowiła fundament amerykańskiego zaangażowania w Europie.

Mimo twardego stanowiska części republikanów nie wszyscy są przekonani, że spór zakończy się zablokowaniem ustawy. Kongresmen Joe Wilson wyraził nadzieję, że administracja Trumpa ostatecznie uzupełni kontyngent w Polsce. – Myślę, że to się uda – stwierdził.

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