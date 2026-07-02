Republikanie naciskają na Trumpa ws. Polski. „Niezadowalająca sytuacja”
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Republikanie naciskają na Trumpa ws. Polski. „Niezadowalająca sytuacja”

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Donald Trump
Donald Trump Źródło: PAP / Samuel Corum
Republikańscy kongresmeni naciskają na administrację Donalda Trumpa. Grożą zablokowaniem pakietu wartego 88 mld dolarów, jeśli amerykańscy żołnierze nie wrócą do Polski.

Grupa republikańskich kongresmenów wywiera presję na administrację Donalda Trumpa, domagając się przywrócenia amerykańskich wojsk do Polski.

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Na czele grupy stoi kongresmen Don Bacon z Nebraski, który od dłuższego czasu krytykuje część decyzji dotyczących polityki bezpieczeństwa. Jak podkreśla polityk, wycofanie 4,2 tys. amerykańskich żołnierzy z Polski było błędem, który do dziś nie został naprawiony. – Mieliśmy pięć brygad, teraz zostały trzy. To niezadowalająca sytuacja. Jeśli chcą mojego poparcia dla tego pakietu, muszą się tym zająć – powiedział Don Bacon.

W efekcie Republikanie grożą zablokowaniem nadzwyczajnego pakietu wydatków o wartości 88 mld dolarów. Obejmuje on finansowanie działań związanych z wojną z Iranem, wsparcie dla amerykańskich rolników oraz środki na walkę z wirusem Ebola.

Jak podkreśla „Politico”, sytuacja jest szczególnie trudna dla przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona. Republikanie dysponują niewielką większością, a sprzeciw zaledwie kilku członków partii może uniemożliwić przyjęcie ustawy. Dodatkowo przeciwko pakietowi mają opowiedzieć się niemal wszyscy Demokraci, a część konserwatywnych republikanów krytykuje jego wysoką wartość.

Amerykańscy żołnierze wrócą do Polski?

W maju Pentagon niespodziewanie odwołał planowane rozmieszczenie 4,2 tys. żołnierzy w Polsce. Decyzja zaskoczyła nie tylko amerykańskich parlamentarzystów i dowództwo armii, ale również polskie władze. Do Waszyngtonu natychmiast udali się przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, aby wyjaśnić sytuację.

Kilka dni później Donald Trump zapewnił, że do Polski zostanie wysłanych dodatkowych 5 tys. żołnierzy. – Wyślemy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy do Polski w związku z udanym wyborem obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem – odpowiedział amerykański przywódca.

Jak dotąd dodatkowe siły nie zostały jednak rozmieszczone.

Republikanie chcą wyjaśnień od Trumpa

Kongresmeni domagają się od Pentagonu informacji, dlaczego administracja zmieniła wieloletnią politykę obecności wojsk USA w Europie.

– Popieram Dona – powiedział kongresmen Brian Fitzpatrick. Kongresmen zaznaczył, że oczekuje od resortu obrony wyjaśnień dotyczących odejścia od polityki, która przez dekady stanowiła fundament amerykańskiego zaangażowania w Europie.

Mimo twardego stanowiska części republikanów nie wszyscy są przekonani, że spór zakończy się zablokowaniem ustawy. Kongresmen Joe Wilson wyraził nadzieję, że administracja Trumpa ostatecznie uzupełni kontyngent w Polsce. – Myślę, że to się uda – stwierdził.

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Źródło: Politico