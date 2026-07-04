250 lat niepodległości USA. Nawrocki zwrócił się do Trumpa. Padły ważne słowa o Polsce

Przypomnijmy, 4 lipca USA obchodzą Dzień Niepodległości. W tym roku przypada 250. rocznica ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, dlatego uroczystości są szczególne. W całym kraju zaplanowano szereg wydarzeń, w tym m.in. przemówienie Donalda Trumpa w pobliżu słynnej Góry Rushmore czy bogaty pokaz pirotechniczny.

250 lat niepodległości USA. Nawrocki złożył życzenia

Karol Nawrocki opublikował w serwisie X gratulacje i pozdrowienia dla Amerykanów z okazji święta USA. „Polskę i Stany Zjednoczone połączyły ideały wolności jeszcze w XVIII wieku. Połączyli je Pułaski i Kościuszko, tradycja konstytucyjnego państwa, miliony Polaków budujących amerykański sukces oraz wspólna walka o bezpieczny i wolny świat. Pamiętamy też o amerykańskim wsparciu dla odrodzenia niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 roku i pomocy w walce z bolszewicką Rosją” – napisał prezydent.

Podkreślił również, że sojusz polsko-amerykański „jest jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego” .

„Jestem przekonany, że dzięki ścisłej współpracy Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie on nadal umacniany z korzyścią dla obu naszych narodów. Dziękuję Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za życzliwość wobec Polski i za wspólne działania na rzecz umacniania naszego strategicznego partnerstwa. Razem czynimy go jeszcze silniejszym” – dodał.

Politycy składają życzenia USA. „Łączą nas wspólne wartości”

Życzenia złożyli także inni polscy politycy. „Polskę i USA łączy coś więcej niż sojusz. Łączą nas wspólne wartości, historia i odpowiedzialność za bezpieczeństwo” – napisał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Narodowi amerykańskiemu życzę pomyślności i dalszego rozwoju. Niech polsko-amerykańska przyjaźń pozostaje równie silna przez kolejne pokolenia” – dodał.

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki zwrócił z kolei uwagę, że „Polskę i USA od dekad łączy strategiczne partnerstwo, oparte na współpracy i wspólnej trosce o bezpieczeństwo” .

„Niech więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi pozostają trwałe, a nasza współpraca nadal wzmacnia bezpieczeństwo i wspólne interesy obu państw” – dodał.

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