Lepszym premierem Mateusz Morawiecki, czy Donald Tusk? Polacy ocenili ich w sondażu

SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytała ankietowanych „Kto Pani/Pana zdaniem był najgorszym premierem Polski po 2001 roku?”. Do wyboru byli Leszek Miller (2001-2004), Marek Belka (2004-2005), Kazimierz Marcinkiewicz (2005), Jarosław Kaczyński (2005-2007), Donald Tusk (2007-2014), Ewa Kopacz (2014-2015), Beata Szydło (2015-2017) oraz Mateusz Morawiecki (2017-2023).

Ranking najgorszych premierów w XXI wieku

Najwięcej osób wskazało Morawieckiego, który otrzymał 25,6 proc. Na drugim miejscu był Tusk, którego wybrało 18,4 proc. respondentów. Na trzeciej pozycji znalazł się Kaczyński z wynikiem 13,9 proc. Poza podium uplasowała się Szydło, którą za najgorszego premiera uznało 7,7 proc. badanych.

Dla 6,4 proc. ankietowanych najgorszym szefem rządu była Kopacz, a Marcinkiewicz zasłużył na takie miano u 2,4 proc. osób. Miller w tym sondażu zanotował 1,5 proc., a ostatni, ale przez to nie najgorszy, był Belka z wynikiem 1,2 proc. 22,9 proc. pytanych nie było w stanie wskazać żadnego polityka, który zasługiwałby na miano najgorszego.

Kto premierem po ostatnich wyborach?

Morawiecki prawdopodobnie na razie nie będzie miał szansy, aby poprawić swoje notowania. Co prawda po przeprowadzonych 15 października wyborach Andrzej Duda powierzył mu misję tworzenia rządu, ale nic nie wskazuje na to, aby Morawiecki uzyskał większość. Wszystko wygląda na to, że szefem rządu będzie Tusk, którego na premiera wskazują Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel od 21 do 22 listopada 2023 roku. Analizą objęto 800 pełnoletnich internautów. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze dorosłych Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

