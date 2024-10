Podczas czwartkowego przemówienia Fico zapewnił, że jeśli dojdzie do zakończenia wojny w trakcie trwającej kadencji jego rządu, to zrobi wszystko, aby stosunki polityczne i gospodarcze z Rosją wróciły do normalności – czytamy na spravy.pravda.sk.

Zdaniem polityka Unia Europejska „potrzebuje Federacji Rosyjskiej” i na odwrót. Dodał, że ostatecznie każdy konflikt – jak ten, który trwa od lutego 2022 roku – kończy się przy stole negocjacyjnym. – Bardzo będziemy chcieli mieć normalne, przyjazne stosunki z Ukrainą, której życzymy, aby to nieszczęście się skończyło, ponieważ jest to nieszczęście dla wszystkich – zaznaczając, że konflikt nie zostanie rozstrzygnięty na poziomie militarnym. – Potwierdzają to wypowiedzi wielu polityków, którzy już mówią o kompromisach, o tym, że Ukraina musi przygotować się na jakiś kompromis, który zaszkodzi jednej i drugiej stronie – stwierdził Fico.

Dziennik „Pravda” przypomina, że w przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania rządów (Słowacji i Ukrainy). Polityk chciałby, aby państwo prezydent Wołodymyra Zełenskiego pozostało krajem tranzytowym dla surowców, na które – jak uważa szef rządu Słowacji – jest zapotrzebowanie w Europie.



– Będziemy rozmawiać nie tylko o (...) kwestiach humanitarnych (...), ale przede wszystkim oczekuję możliwości otwartej rozmowy o tym, jak sprawić, by Ukraina pozostała ważnym krajem tranzytowym dla podstawowych surowców, których potrzebuje Europa Zachodnia – powiedział.

Fico o członkostwie Ukrainy w NATO: Gwarancja III wojny światowej

Warto przypomnieć, że na początku lipca Fico (niedługo po powrocie do pracy po nieudanym zamachu na jego życie) opublikował oświadczenie, w którym sprzeciwił się członkostwu Ukrainy w Pakcie Północnoatlantyckim. – Jest gwarancją III wojny światowej – stwierdził.

– Rozumiem intencje Ukrainy, jest to suwerenny kraj, ale członkostwo Ukrainy w NATO jest gwarancją III wojny światowej – powiedział, cytowany przez amerykański portal Politico.

