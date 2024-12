Niespodzianki w najnowszym sondażu. Zaskakująca sytuacja tuż za podium

Andrzej Duda znalazł się na czele najnowszego rankingu zaufania polityków w listopadzie z wynikiem 49 proc. To wzrost o trzy punkty procentowe i awans o dwie pozycje względem zestawienia sprzed miesiąca. Za plecami prezydenta uplasował się Rafał Trzaskowski, który w październiku był ex aequo z głową państwa. W listopadzie stracił jednak do niego dwa oczka.

Z pierwszej pozycji na trzecią spadł za to Szymon Hołownia, który stracił dwa pkt. proc. Marszałkowi Sejmu ufa 45 proc. badanych. Zaskakująca sytuacja ma miejsce za podium. Na czwartej pozycji z wynikiem 40 proc. znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski i Donald Tusk. Szef MON stracił dwa p.p., premier jeden p.p, a minister spraw zagranicznych zyskał jedno oczko.

Stosunek do polityków w listopadzie 2024. Najnowszy ranking zaufania i nieufności

Na drugim biegunie jeśli chodzi o zaufanie znaleźli się Andrzej Domański i Piotr Zgorzelski. Ministrowi finansów i wicemarszałkowi Sejmu ufa po 16 proc. ankietowanych. Politycy solidarnie stracili po trzy p.p. Obu nie kojarzy jednak odpowiednio 58 i 57 proc. uczestników sondażu. Połowa osób nie kojarzy także wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.

Jeśli chodzi o poziom nieufności to na czele niezmiennie utrzymał się Jarosław Kaczyński z wynikiem 57 proc. Na drugim miejscu w niechlubnej statystyce pojawił się Przemysław Czarnek, do którego brak zaufania zadeklarowało 50 proc. respondentów. Miesiąc wcześniej drugi z wynikiem 53 proc. był Mateusz Morawiecki, ale polityk tym razem nie pojawił się w rankingu, a za niego wskoczył były szef MEiN. Poziom nieufności do Donalda Tuska wzrósł z kolei o trzy p.p. – do 47 proc.

Badanie przeprowadzono od 8 do 21 listopada 2024 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie 981 dorosłych mieszkańców Polski metodami CAPI, CATI i CAWI. Próbę wylosowano z rejestru PESEL. Każdy uczestnik sondażu sam wybierał, jaką metodą chce przeprowadzić badanie. Ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.



