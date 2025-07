Złe wieści dla Hołowni. Sondaż dla „Wprost”: Polacy chcą roszady na stanowisku marszałka Sejmu

Oprócz ustaleń programowych, a także rozdziału poświęconego rozliczeniom rządów Zjednoczonej Prawicy, w umowie koalicyjnej, którą podpisali liderzy PO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy, pojawił się też zapis dotyczący kwestii personalnych, w tym m.in. stanowiska marszałka Sejmu. Zgodnie z ustaleniami Szymon Hołownia ma kierować pracami niższej izby polskiego parlamentu przez dwa lata od 13 listopada 2023 r., a następnie ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty, który rozpocznie urzędowanie 14 listopada 2025 r. Na stanowisku ma trwać do końca kadencji.

Pojawiły się jednak spekulacje, że Szymon Hołownia rzekomo nie chce tak łatwo zrezygnować z roli drugiej osoby w państwie. A jeżeli miałoby do tego dojść, to Polska 2050 będzie obstawała za poważnymi zmianami w ramach rekonstrukcji rządu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Hołownia miałby dostać funkcję wicepremiera, a jednocześnie podnoszony ma być argument, że skoro Lewica ma najmniejszy klub w całej koalicji, to Nowa Lewica nie może mieć i wicepremiera, i marszałka ze swojego środowiska.

Polacy jasno o przyszłości Szymona Hołowni. Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, „czy Szymon Hołownia powinien przestać pełnić funkcję marszałka Sejmu 13 listopada 2025 r., zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej”. 59 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, a 21,6 proc. jest przeciwnego zdania. 19,4 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Za tym, żeby Szymon Hołownia zrealizował zapis umowy koalicyjnej, najczęściej opowiadają się: mężczyźni (65,8 proc.), osoby powyżej 50. roku życia (62,6 proc.), z wykształceniem wyższym (61,7 proc.), z dochodem netto powyżej 7 tys. (67,2 proc.) i z miast z ludnością w przedziale 200-499 tys. (66,6 proc.).

Z kolei najwięcej wskazań, że Szymon Hołownia powinien pozostać na stanowisku, odnotowano wśród: kobiet (23,2 proc.), respondentów do 24. roku życia (28,6 proc.), z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (31,4 proc.), z dochodem netto do 3 tys. (24,3 proc.) i mieszkających na wsi (24 proc.).

Przyszłość Szymona Hołowni? „Mogą zrealizować się różne scenariusze”

W rozmowie z „Wprost” o politycznej przyszłości Szymona Hołowni mówiła prof. Agnieszka Kasińska-Metryka. Politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zwróciła uwagę na dynamikę rozgrywających się wydarzeń na polskiej scenie politycznej.