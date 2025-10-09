Zweryfikowaliśmy ruch Sikorskiego w sondażu. Jest ostry wniosek dla Sterczewskiego

Globalna Flotylla Sumud to międzynarodowa inicjatywa, o której w ostatnich tygodniach stało się głośno, kiedy Izrael zatrzymał aktywistów, którzy płynęli w stronę Strefy Gazy z pomocą humanitarną. W tej grupie było kilkoro polskich obywateli, w tym poseł Franciszek Sterczewski.

Sikorski zrobił sondę, Sterczewski odpowiada. „Polacy są solidarni z Palestyną”

Pod koniec września, jeszcze przed zatrzymaniami, Radosław Sikorski utworzył w mediach społecznościowych sondę. Minister spraw zagranicznych napisał: „Jeśli obywatel RP, nawet poseł, wielokrotnie ostrzegany, udaje się w rejon wojny, to państwo polskie powinno” i podał dwie możliwości: „pokryć koszty ewakuacji” oraz „odzyskać koszty ewakuacji”. Ponad 74 proc. internautów wskazało drugi wariant.

twitter

Do wpisu wicepremiera odniósł się Franciszek Sterczewski. „Jako poseł mam obowiązek być tam, gdzie łamane są prawa człowieka. Ty też, Radku, prywatnie pomagałeś Ukrainie i chwała Ci za to. Polacy są solidarni z Palestyną. Liczę, że rząd RP także stanie po stronie tych, którzy chcą zakończyć to ludobójstwo, zamiast wystawiać im rachunki” – odpowiedział poseł.

Polscy politycy byli podzieleni w ocenach. Część oskarżała uczestników flotylli o to, że ich manifestacja to swego rodzaju pokazówka, której głównym celem nie jest realna pomoc, bo już wcześniej Izrael zapowiadał, że nie dopuści do zbliżenia się łodzi do Strefy Gazy, a służy jedynie autopromocji aktywistów. Inni z kolei stanowczo stawali w ich obronie, podkreślając, że nie można odwracać wzroku i milczeć w obliczu katastrofy humanitarnej.

Sikorski o kosztach ewakuacji polskich obywateli. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy – inspirując się sondą Radosława Sikorskiego – czy respondenci uważają, że państwo polskie powinno pokryć koszty ewakuacji obywateli RP, którzy – mimo ostrzeżeń – udali się w rejon wojny.