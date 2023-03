Tusk zwrócił się do przedsiębiorców. „Przyrzekam, że do tego doprowadzimy”

W ramach przedwyborczego objazdu kraju politycy Koalicji Obywatelskiej od piątku przebywają w województwie wielkopolskim. W sobotę w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego KO, na którym głos zabrał Donald Tusk. Przewodniczący PO skoncentrował się na przedstawieniu „Program dla przedsiębiorców”.

PO zaprezentowała program dla przedsiębiorców

– Wszędzie spotykamy przedsiębiorców, przedsiębiorczynie, działaczy i działaczki samorządowe, którzy mają głębokie poczucie krzywdy oraz marnowania wysiłku i nadziei ludzi, z którymi na co dzień współpracują – powiedział były premier.

Tusk zapowiedział, że w ciągu pierwszych stu dni po wygranych przez opozycję wyborach zaproponują „kasowe rozliczenie podatku dochodowego PIT dla tzw. małych podatników”. Platforma Obywatelska obiecuje także „wprowadzenia przejęcia przez ZUS od przedsiębiorców wypłaty zasiłku chorobowego dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (do dziewięciu pracowników łącznie) od pierwszego dnia niezdolności do pracy”.

Ponadto, jak wskazał Tusk, „intencją” jego partii jest „konsekwentne przekształcenie Urzędów Skarbowych w Centra Obsługi Podatnika”. Lider PO obiecał również „likwidację absurdów składki zdrowotnej wprowadzonej przez Morawieckiego w Polskim Ładzie”.

Tusk: Przyrzekam, że do tego doprowadzimy

Były premier podkreślał, że „ta prosta prawda, że to przedsiębiorcy utrzymują państwo, a nie odwrotnie, powinna dotrzeć w końcu do tych, którzy rządzą w Warszawie”. – My tę lekcję zapamiętamy na zawsze. Jesteśmy po to, żeby wam było lepiej, a nie trudniej i przyrzekam, że do tego doprowadzimy – zapewnił.

