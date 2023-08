„Jedynki” PiS w wyborach 2023. Jarosław Kaczyński przedstawił „lokomotywy”

Komitet polityczny partii rządzącej długo zwlekał z ogłoszeniem liderów na listach w tegorocznych wyborach parlamentarnych. RMF FM nieoficjalnie dowiedział się, że w nocy ze środy na czwartek jego spotkanie zakończyło się około 3:00 w nocy.

Listy PiS w poszczególnych okręgach będą otwierać:

Lista nr 1 (Legnica): Elżbieta Witek

Lista nr 2 (Wałbrzych): Marcin Gwóźdź

Lista nr 3 (Wrocław): Mirosława Stachowiak-Różecka

Lista nr 4 (Bydgoszcz): Paweł Szrot

Lista nr 5 (Toruń): Krzysztof Szczucki

Lista nr 6 (Lublin): Przemysław Czarnek

Lista nr 7 (Chełm): Mariusz Kamiński

Lista nr 8 (Zielona Góra): Marek Ast

Lista nr 9 (Łódź): Zbigniew Rau

Lista nr 10 (Piotrków Trybunalski): Antoni Macierewicz

Lista nr 11 (Sieradz): Joanna Lichocka

Lista nr 12 (Chrzanów): Rafał Bochenek

Lista nr 13 (Kraków): Małgorzata Wassermann

Lista nr 14 (Nowy Sącz): Ryszard Terlecki

Lista nr 15 (Tarnów): Anna Pieczarka

Lista nr 16 (Płock): Kamil Bortniczuk

Lista nr 17 (Radom): Marek Suski

Lista nr 18 (Ostrołęka): Maria Koc

Lista nr 19 (Warszawa): Piotr Gliński

Lista nr 20 (Warszawa II): Mariusz Błaszczak

Lista nr 21 (Opole): Paweł Kukiz

Lista nr 22 (Krosno): Marek Kuchciński

Lista nr 23 (Rzeszów): Zbigniew Ziobro

Lista nr 24 (Białystok): Jacek Sasin

Lista nr 25 (Gdańsk): Kacper Płażyński

Lista nr 26 (Gdynia): Piotr Mueller

Lista nr 27 (Bielsko-Biała): Stanisław Szwed

Lista nr 28 (Częstochowa): Lidia Burzyńska

Lista nr 29 (Gliwice): Bożena Borys-Szopa

Lista nr 30 (Rybnik): Bolesław Piecha

Lista nr 31 (Katowice): Mateusz Morawiecki

Lista nr 32 (Sosnowiec): Ewa Malik

Lista nr 33 (Kielce): Jarosław Kaczyński

Lista nr 34 (Elbląg): Leonard Krasulski

Lista nr 35 (Olsztyn): Janusz Cieszyński

Lista nr 36 (Kalisz): Marlena Maląg

Lista nr 37 (Konin): Zbigniew Hoffmann

Lista nr 38 (Piła): Krzysztof Czarnecki

Lista nr 39 (Poznań): Szymon Szynkowski vel Sęk

Lista nr 40 (Koszalin): Czesław Hoc

Lista nr 41 (Szczecin): Marek Gróbarczyk

Jedynki PiS-u. Jarosław Kaczyński wystartuje w świętokrzyskim

Tym samy, potwierdziły się wcześniejsze ustalenia mediów co do przetasowań na listach. Jeszcze przed konferencją było wiadomo, że prezes Jarosław Kaczyński nie będzie otwierał warszawskiej listy. Nieoficjalnie była mowa o tym, że będzie jedynką w okręgu świętokrzyskim.

„Jedynkę” w okręgu 33 (w Kielcach) zwolnił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. RMF FM dowiedziało się, że minister miał propozycję startu z Chełma, ale zdecydował się na start w Rzeszowie. Dlatego o głosy w okręgu chełmskim będzie ubiegał się minister Mariusz Kamiński. W 2019 z tego okręgu do Sejmu dostał się m.in. Jacek Sasin.

– Jeżeli Jarosław Kaczyński otworzy listę z Kielc, to naturalną koleją rzeczy będzie, jeżeli warszawską listę otworzy minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński – mówił w czwartek rano Jedynce Marek Ast. Pytany o start premiera Mateusza Morawieckiego z Katowic, odparł: „To jest jego okręg”. Poseł dodał, że wszyscy konstytucyjni ministrowie znajdą się na listach.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zgłoszenie kandydatów na posłów i senatorów partie mają do 6 września do godziny 16:00. Do 25 września powołane muszą zostać obwodowe komisje wyborcze. Z kolei do 5 października okręgowe komisje wyborcze muszą podać, w formie obwieszczenia, informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatorów.