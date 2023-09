Donald Tusk opublikował nowe nagranie. „Wszyscy na marsz!”

„Wszyscy na marsz!” – napisał Donald Tusk na portalu X (dawniej Twitter). Lider Platformy Obywatelskiej opublikował także nagranie, na którym widać tłumy z polskimi i unijnymi flagami. Pojawiają się również transparenty z hasłami, które uderzają w obecnie rządzących, m.in. „PiS=drożyzna”, a także „Jarku, to koniec”.

Donald Tusk walczy o frekwencję na marszu. „To jest nasz czas”

W krótkie zaproszenie na marsz, który odbędzie się 1 października w stolicy Polski, wpleciono wypowiedź Donalda Tuska z manifestacji, która przeszła ulicami Warszawy kilka miesięcy temu, 4 czerwca. – Tysiące ludzi z Polską w sercach, którzy nie dali się złamać. Nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy – powiedział wówczas lider PO.

– Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz, rozliczyć tę władzę. Żeby Polska znowu była wolna – od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie – powiedział Donald Tusk, zapraszając Polaków do udziału w kolejnym wydarzeniu. – Tu jest Polska – zakończył.

Wybory parlamentarne 2023. Co pokazują sondaże?

Kampania przed wyborami parlamentarnymi wkroczyła w decydującą fazę. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie już za niespełna miesiąc. W badaniach opinii publicznej największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, ale uzyskany wynik nie gwarantuje możliwości sprawowania samodzielnych rządów.

Niezmiennie na drugiej pozycji plasuje się Koalicja Obywatelska, która nawet po połączeniu sił z Trzecią Drogą i Lewicą nie mogłaby być pewna uzyskania sejmowej większości. Wiele wskazuje na to, że po wyborach języczkiem u wagi okaże się Konfederacja. Jednak zarówno PiS, jak i KO, stanowczo zaprzeczają możliwości wejścia w ewentualną koalicję z tym ugrupowaniem.

