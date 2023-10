Aleksander Kwaśniewski w szpitalu. Na konwencji Lewicy wyświetlono specjalne nagranie

W sobotę, 7 października w Będzinie odbyła się konwencja programowa Lewicy. Na wydarzeniu zabrakło Aleksandra Kwaśniewskiego, który przebywa w szpitalu. Były prezydent przemówił jednak do zgromadzonych na wyświetlonym nagraniu.

Kwaśniewski: Zawsze głosowałem na Lewicę

– Zawsze głosowałem na Lewicę. 4 lata temu głosowałem na Nową Lewicę i mogę powiedzieć, że to była udana inwestycja – powiedział Kwaśniewski. Zapewnił, że ugrupowanie jest „czytelne i konsekwentne” oraz „dysponuje znakomitymi politykami i polityczkami”. – Polsce potrzebna jest koalicja, która zostanie stworzona przez partie dzisiejszej demokratycznej opozycji, ale w której ważną rolę odgrywać będzie Lewica – podsumował polityk.

– Panie prezydencie, drogi Aleksandrze, byłeś najlepszym prezydentem w naszym kraju. Wiem, że jesteś w szpitalu (...) prowadzisz nas nawet stamtąd, bo chcemy takiego przywództwa – skomentował wystąpienie Kwaśniewskiego Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący SLD zapewniał, że opozycja wygra zbliżające się wybory, a Lewica będzie współpracowała z pozostałymi partiami. – Opozycja będzie po 15 października rządziła. Stworzymy mądry, rozsądny rząd, będziemy wiarygodni – przekonywał.

Konwencja Lewicy w Będzinie

Podczas wystąpienia Włodzimierz Czarzasty zwrócił się także do młodych. Podkreślał, że „mieszkanie jest prawem”, a Lewica chce je wypełniać poprzez budowanie tanich mieszkań do najmu. Współprzewodniczący ugrupowania przypomniał także o postulacie 35-godzinnego tygodnia pracy. Przekonywał, że prawo do odpoczynku i czasu wolnego jest kluczowe.

Na konwencji pojawiła się także Anna Maria Żukowska, która podkreślała znaczenie członkostwa w Unii Europejskiej. – Lewica mówi jednoznacznie: silna Polska w silnej Europie w silnej Unii Europejskiej – powiedziała posłanka. Zaznaczyła jednak, że sojusz nie może być traktowany jak skarbonka. – To jest unia wartości, praworządności, godności – wymieniała.

W Będzinie przemawiali również inni reprezentanci Nowej Lewicy. Adrian Zandberg podkreślał, że koalicja z Konfederacją jest niemożliwa, a Magdalena Biejat apelowała do kobiet, zachęcając je do udziału w wyborach. Joanna Scheuring-Wielgus zwróciła uwagę na istotę świeckiego państwa, natomiast Robert Biedroń zaznaczał, że w Lewicy panuje różnorodność.

