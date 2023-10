Kto wygra wybory w Polsce? Sondaż: PiS od PO dzieli mniej niż 4 pkt proc.

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się w niedzielę 15 października. Kampania nabrała tempa i każda ze stron stara się przekonać do siebie wyborców. Odbywa się to za sprawą zawartych w programach propozycji bądź poprzez wytknięcie błędów przeciwnika. Polacy ruszą do urn wyborczych, by wybrać 460 posłów i 100 senatorów. United Surveys przeprowadziło na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM sondaż, który ujawnia preferencje wyborców.

Z najnowszego badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) może liczyć na 32 proc. poparcie. W badaniu z połowy września było to 31,6 proc. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska (KO) z wynikiem 28,2 proc. głosów (27 proc. w poprzednim badaniu). Podium zamyka Trzecia Droga czyli Polskie Stronnictwo Ludowe Władysława Kosiniaka-Kamysza i Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziomie 11 proc. (w poprzednim badaniu otrzymali 10,1 proc.).

Najnowszy sondaż wyborczy. Partie zyskują, mniej niezdecydowanych

Sondaż wskazuje, że czwarte i piąte miejsca należą do Lewicy (10,2 proc. – wzrost o 0,4 pkt. proc. względem poprzedniego badania) oraz Konfederacji (10 proc. – wzrost o 0,7 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego plasują się Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem na poziomie 3,5 proc. (taki sam wynik w poprzednim sondażu) oraz Polska jest Jedna – 0 proc. Badanie wskazuje, że spadł też odsetek niezdecydowanych. Tylko 5,1 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos (w poprzednim badaniu niezdecydowani stanowili 8,7 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniu 2 października na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą mieszaną CAWI i CATI.

Czytaj też:

Ostra debata o skandalu wizowym w PE. „Śmiecie oskarżać Polskę?”Czytaj też:

Lider antyszczepionkowców, który zawierzył miasto Matce Boskiej. Oto kim jest Rafał Piech