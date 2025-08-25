Quizy

Quiz ortograficzny na rozgrzewkę.
Poziom trudności „skacze”

Quiz ortograficzny na rozpoczęcie tygodnia! Nawet jeśli nie jesteś mistrzem języka polskiego, zawalcz o dobry wynik.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

makijaż
makijarz

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

krużganek
krurzganek

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

kołnież
kołnierz

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażmo
jarzmo

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

łożysko
łorzysko

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

mażenie
marzenie

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

odwilż
odwilrz

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

najeżony
najerzony

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

jeżyna
jerzyna

