Quiz ortograficzny na rozgrzewkę.
Poziom trudności „skacze”
Quiz ortograficzny na rozpoczęcie tygodnia! Nawet jeśli nie jesteś mistrzem języka polskiego, zawalcz o dobry wynik.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
makijaż
makijarz
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
krużganek
krurzganek
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
kołnież
kołnierz
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażmo
jarzmo
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
łożysko
łorzysko
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
mażenie
marzenie
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
odwilż
odwilrz
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
najeżony
najerzony
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
jeżyna
jerzyna
