Quiz ortograficzny na zakończenie weekendu.
Ż czy rz?
Przygotowaliśmy ekspresowy quiz ortograficzny, który rozwiążecie w niespełna 60 sekund. Podejmijcie wyzwanie!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażębina
jarzębina
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
kożuch
korzuch
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
mieżeja
mierzeja
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
łożysko
łorzysko
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
jałmużna
jałmurzna
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżonka
mrzonka
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżawka
mrzawka
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
obważanek
obwarzanek
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
jeżyna
jerzyna
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
lonża
lonrza
