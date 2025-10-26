Quizy
Quiz ortograficzny na zakończenie weekendu. Ż czy rz?

Quiz ortograficzny na zakończenie weekendu.
Ż czy rz?

Przygotowaliśmy ekspresowy quiz ortograficzny, który rozwiążecie w niespełna 60 sekund. Podejmijcie wyzwanie!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażębina
jarzębina

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

kożuch
korzuch

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

mieżeja
mierzeja

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

łożysko
łorzysko

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

jałmużna
jałmurzna

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżonka
mrzonka

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżawka
mrzawka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

obważanek
obwarzanek

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

jeżyna
jerzyna

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

lonża
lonrza

