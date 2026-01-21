Quizy
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
Piąte pytanie to „eliminator”

W nowym teście z języka polskiego będzie powtarzało się konkretne pytanie. U czy ó?
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

bulwa
bólwa

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

gnuśnieć
gnóśnieć

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

dopuki
dopóki

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

aleuryt
aleóryt

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

ekskursja
ekskórsja

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

drużyna
dróżyna

