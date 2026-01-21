Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
Piąte pytanie to „eliminator”
W nowym teście z języka polskiego będzie powtarzało się konkretne pytanie. U czy ó?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
bulwa
bólwa
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
gnuśnieć
gnóśnieć
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
dopuki
dopóki
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
bubr
bóbr
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
aleuryt
aleóryt
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
ekskursja
ekskórsja
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
drużyna
dróżyna
