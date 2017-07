Opozycja pyta, jak Kuchciński ukarze Kaczyńskiego za „wtargnięcie na mównicę”

W nocy z 18 na 19 lipca w Sejmie odbywała się burzliwa debata na temat projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Tuż po wystąpieniu posła Borysa Budki z PO na mównicy sejmowej pojawił się Jarosław Kaczyński. – Przepraszam panie marszałku, ja bez żadnego trybu – zwrócił się Kaczyński do prowadzącego obrady Joachima Brudzińskiego po tym, jak wszedł na mównicę. – Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami! – wykrzyczał w stronę opozycji Kaczyński.

Do tej sytuacji wracają posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy napisali specjalne pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Agnieszka Pomaska i Cezary Tomczyk pytają, „jaką karą finansową zostanie obciążony poseł Jarosław Kaczyński za wtargnięcie na mównicę sejmową i tym samym złamanie regulaminu Sejmu”. Parlamentarzyści proszą również o informacje, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec prezesa PiS, który „zwrócił się do posłów słowami powszechnie uznawanymi za niestosowne i obraźliwe”.