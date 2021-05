Papież wznawia audiencje z udziałem wiernych. Podano datę

Audiencja odbędzie się, podobnie jak w zeszłym roku, na dziedzińcu świętego Damazego Pałacu Apostolskiego. Prefektura Domu Papieskiego podkreśliła, że osoby, które zechcą wziąć udział w spotkaniu, będą wpuszczane przez Spiżową Bramę i nie są potrzebne karty wstępu.

W zeszłym roku po złagodzeniu restrykcji audiencje na watykańskim dziedzińcu organizowano we wrześniu i w październiku dla ograniczonej liczby wiernych. Zostały potem zawieszone w związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej we Włoszech i wykryciu zakażenia u jednego z uczestników spotkania z papieżem. Od tamtej pory audiencje bez udziału wiernych odbywały się w papieskiej bibliotece, skąd były transmitowane przez watykańskie media.

Papież liczył na wznowienie audiencji

W marcu, podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu lecącego z Bagdadu do Rzymu, papież powiedział dziennikarzom: „Czuję się inaczej, kiedy podczas audiencji jestem z dala od ludzi. Chciałbym jak najszybciej wznowić audiencje generalne. Miejmy nadzieję, że będą do tego odpowiednie warunki, w tym zakresie stosuję się do norm władz”.

Odpowiadając na pytanie PAP o możliwość wznowienia audiencji z udziałem wiernych, Franciszek stwierdził wówczas, że jest propozycja organizacji małych audiencji i dodał, że czeka na wyjaśnienie sytuacji epidemicznej.

Dziedziniec świętego Damazego to nadzwyczajne miejsce na audiencję generalną. To stamtąd wchodzą do Pałacu Apostolskiego osoby składające wizytę papieżowi, przede wszystkim głowy państw wraz z towarzyszącymi im delegacjami i dziennikarzami. Podjeżdżają tam limuzyny i odbywa się ceremonia powitania gości.

Czytaj też:

Niemieccy biskupi wbrew Watykanowi. Chodzi o związki jednopłciowe