25 grudnia przypada Boże Narodzenie, dzień w którym Kościół Katolicki świętuje narodziny Jezusa Chrystusa. To wyjątkowe święto w kalendarzu, dlatego warto wiedzieć, czy tego dnia trzeba iść do kościoła i uczestniczyć w liturgii.

Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła?

24 grudnia przypada Wigilia. Tego dnia wielu katolików idzie na mszę o północy, czyli na pasterkę. Ma ona szczególną oprawę i historię narodzin Dzieciątka w stajence. Uczestnictwo w pasterce jednak nie jest obowiązkowe, bo Wigilia nie jest w Kościele Katolickim świętem nakazanym. To oznacza, że nie trzeba iść na mszę w nocy.

Czy w Boże Narodzenie trzeba iść do kościoła?

Wierni, którzy jednak pójdą na liturgię, nie muszą rano ponownie iść do kościoła. 25 grudnia w Kościele Katolickim to święto nakazane, co oznacza, że trzeba uczestniczyć w mszy świętej. Pasterka jednak kończy się już 25 grudnia, dlatego Kościół nie wymaga, by podwójnie pojawić się na mszy. Wielu katolików jednak nie wyobraża sobie, by opuścić mszę w jakikolwiek świąteczny dzień.

