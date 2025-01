Katolicki quiz na Trzech Króli. Pytamy o teologię i symbolikę święta

6 stycznia to w tradycji chrześcijańskiej święto Trzech Króli upamiętniające objawienie się światu Jezusa Chrystusa jako Boga. Mimo że władcy, którzy mieli przybyć do Jezusa, w źródłach są kimś innym niż mówi tradycja, albo w ogóle nie istnieli, to święto obchodzone tego dnia jest jednym z najważniejszych w Kościele.

Trudny quiz dla katolików z teologii i symboliki święta Trzech Króli

Wyobrażenie o niezwykłych przybyszach utrwaliło się w kulturze chrześcijańskiej i narracji o narodzinach Jezusa. Tradycja dopisała opowieść o bogatych monarchach z różnych stron świata – Kacprze, Melchiorze i Baltazarze – którzy przybyli do betlejemskiej stajenki, aby oddać hołd Dzieciątku i wręczyć mu wspaniałe dary. Ale jakie jest religijne znaczenie tego święta? I co na jego temat przeczytamy w Ewangelii? O to pytamy w naszym quizie.

