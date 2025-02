Łatwy quiz z pontyfikatu papieża Franciszka. 90 proc. nie powinno być problemem!

Pontyfikat papieża Franciszka to ważny czas w historii współczesnego Kościoła. Franciszek już od początku swojego urzędowania zaskakiwał świat prostotą, bliskością wobec ludzi i troską o ubogich. Jego wybór po abdykacji Benedykta XVI, zapoczątkował nową epokę dla Kościoła katolickiego – epokę reform i poszukiwania nowych dróg w ewangelizacji.

Łatwy quiz o papieżu Franciszku. Pytamy o podstawowe fakty

Dlatego przygotowaliśmy dla Was łatwy quiz poświęcony papieżowi Franciszkowi. Pytania dotyczą ważnych momentów jego pontyfikatu, podróży apostolskich, charakterystycznych decyzji oraz jego osobistych zwyczajów i poglądów. To świetna okazja, by sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się czegoś nowego o współczesnym następcy św. Piotra.