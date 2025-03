Stan zdrowia papieża się poprawia. Ojciec Święty przebywa w szpitalu blisko miesiąc

Papież Franciszek przebywa w Poliklinice Gemelli już blisko miesiąc. 26. dnia hospitalizacji Ojca Świętego Watykan przekazał, że jest on w stanie stabilnym, oraz że nadal notowana jest lekka poprawa.

Mimo tego we wtorkowym komunikacie podkreślono, że stan kliniczny papieża „pozostaje złożony”. Watykan poinformował również, że Ojciec Święty kontynuuje stosowaną od pewnego czasu w jego leczeniu tlenoterapię, która pomaga mu w oddychaniu.

Papież choć nadal nie przyjmuje wizyt, to dnie poświęca modlitwie i łącząc się zdalnie z Watykanem uczestniczy w trwających tam specjalnych rekolekcjach organizowanych przez Kurię Rzymską z okazji Wielkiego Postu.

Kolejny pozytywny komunikat nt. zdrowia papieża

To kolejny pozytywny komunikat o stanie zdrowia Ojca Świętego. Choć jeszcze w weekend lekarze wstrzymywali się od przedstawiania prognoz na temat jego zdrowia i czekali z tym do momentu osiągnięcia stabilności, co problematyczne było ze względu na obustronne zapalenie płuc, to w niedawnym komunikacie stwierdzono już, że infekcja nie powoduje bezpośredniego zagrożenia życia.

W poniedziałkowym komunikacie stwierdzono nawet, że „rokowania w sprawie stanu zdrowia papieża nie są już tak ostrożne jak do tej pory”. Podobne doniesienia powołując się na opinie lekarzy podało Sky News, które przekazało, że Ojciec Święty „nie jest już w bezpośrednim niebezpieczeństwie”.

Nadal jednak nie wiadomo, jak długo Ojciec Święty będzie musiał przebywać w szpitalu. Na ten moment wiadomo jedynie, że terapia musi być kontynuowana. „Biorąc pod uwagę złożoność obrazu klinicznego oraz poważny stan infekcyjny stwierdzony w momencie przyjęcia do szpitala, konieczne będzie kontynuowanie terapii farmakologicznej w warunkach szpitalnych przez kolejne dni” – informował niedawno Watykan.

