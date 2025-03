Papież dalej będzie „rządzić”? „Szukają sposobów”

Ojciec Święty opuścił szpital po ciężkiej chorobie. Franciszek unika spotkań oraz aktywności. Czeka go kilkutygodniowa rekonwalescencja. Kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Watykanu, spotkał się z dziennikarzami i opowiedział o przyszłości Kościoła.

Kardynał Parolin o przewodzeniu Kościołem przez papieża Franciszka

– Wydaje mi się, że papież jest dobrze połączony z całym Kościołem i ze wszystkimi wiernymi – ocenił kardynał Parolin. Zdaniem sekretarza stanu „trzeba będzie znaleźć nowe sposoby” przewodzenia Stolicą Apostolską przez papieża Franciszka.

– Pokazały to wszystkie wyrazy miłości i zwłaszcza modlitwy, którymi towarzyszono mu przez dni choroby i które trwają – przekazał duchowny. Kardynał podkreślił, że każdego dnia otrzymuje wiadomości od osób modlących się za Franciszka, powrót papieża do zdrowia, wznowienie przez niego aktywności i kontynuację przewodzenia Kościołem.

Parolin wskazuje jedyny warunek powrotu do zdrowia papieża

Papież Franciszek po powrocie ze szpitala przebywa w Domu Świętej Marty, gdzie odpoczywa. Ojciec Święty unika aktywności oraz spotkań.

– Według mojej wiedzy nie przyjmuje nikogo na audiencjach. Ważne jest to, by znalazł czas na to, by powoli wracać do zdrowia i jest tylko jeden warunek: spokój i żadna aktywność, zwłaszcza publiczna – wyjaśnił kardynał Parolin.

Podczas rozmowy z dziennikarzami poruszono również zbliżające się uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Udział Franciszka zależny będzie od stanu jego zdrowia. Kardynał przypomniał, że w poprzednich latach Franciszek w Wielki Czwartek odprawiał mszę poza Watykanem (np. w więzieniu lub szpitalu), ale jego zdaniem w tym roku będzie to niemożliwe.

