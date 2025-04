Biskupi udzielili dyspensy na majówkowy piątek. Jest jednak warunek

Zasady Kościoła katolickiego w sprawie spożywania mięsa mówią jasno – w piątki wierni powinni zachować w tej kwestii wstrzemięźliwość. Wyjątki przewiduje się jedynie w nielicznych przypadkach: kiedy na piątek wypada szczególna uroczystość, kiedy mowa o dniu w randze uroczystości (np. piątek w Oktawie Wielkanocy) i kiedy udzielona zostanie dyspensa.

Jedzenie mięsa w majówkę? Wydano dyspensę

W związku z tym metropolita warszawski abp Adrian Galbas udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych dla osób, które w ten weekend będą przebywać na terenie archidiecezji warszawskiej. W ten sposób uprzedził wątpliwości związane z majówkową tradycją – można śmiało grillować.

Biskup zobowiązał jednak wiernych do modlitwy. – Osoby, które dobrowolnie pragną skorzystać z dyspensy, zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących oraz pokoju na świecie – podkreślał ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej bp Romuald Kamiński.

Post w Kościele katolickim

Post to u katolików wielowiekowa tradycja. Ograniczenie pokarmów ma na celu oczyszczenie ducha i ciała, umocnienie się w wierze. Jest zatem aktem wynikającym z religii, a nie czynnością, która ma doprowadzić do redukcji wagi. Polega na ograniczeniu spożywania pokarmów, które może mieć różny charakter. W Kościele katolickim mamy do czynienia z postem ilościowym lub jakościowym. Ten pierwszy zakłada spożycie tylko jednego posiłku do syta w ciągu dnia, a ten drugi powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych.

Kościół nakazuje, by w każdy piątek wierni powstrzymywali się od spożywania pokarmów mięsnych. Post ten dotyczy całego roku liturgicznego, a nie tylko okresu Wielkiego Postu. Kościół może jednak udzielić dyspensy, jeśli w jakiś piątek przypadnie uroczystość. Taką decyzję podjęli właśnie biskupi warszawscy. Jeżeli chcecie upewnić się, że w waszych diecezjach zdecydowano podobnie, sprawdźcie strony internetowe swoich parafii.

