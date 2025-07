Zaskakujące spotkanie w Watykanie. "Wielkim influencerem jest Bóg"

To wydarzenie nie miało precedensu. Tysiące młodych ludzi z całego świata, których łączy nie tylko wiara, ale i obecność w sieci, przybyło do Watykanu, by usłyszeć jedno: że cyfrowa przestrzeń może być miejscem głoszenia Ewangelii.

Tysiące młodych ludzi z całego świata, aktywnych w mediach społecznościowych, przybyło do Watykanu na zaproszenie Stolicy Apostolskiej. Jubileusz Cyfrowych Misjonarzy i Katolickich Influencerów był wydarzeniem bez precedensu – po raz pierwszy w historii Kościół oficjalnie zorganizował spotkanie dla tych, którzy niosą wiarę w przestrzeni cyfrowej. Pierwsze takie spotkanie w historii Wydarzenie zbiegło się z Jubileuszem Młodzieży, w którym udział bierze około 120 tysięcy młodych osób. Podczas spotkania na Placu św. Piotra mieli oni okazję zobaczyć papieża Leona XIV, a katoliccy twórcy internetowi uczestniczyli również w mszy świętej odprawionej w Bazylice św. Piotra. Homilię wygłosił kard. Luis Antonio Tagle – filipiński hierarcha i jeden z niewielu kardynałów aktywnych na platformach społecznościowych. To właśnie on skierował do zgromadzonych słowa, które nadały spotkaniu głęboko misyjny ton. – Wielkim influencerem jest Bóg, który jest miłością. Aby dokonać przemiany, odnowy, uświęcenia i zbawienia ludzkości przez miłość, Bóg nie wysłał nam SMS-a, maila czy pliku. Bóg posłał swego Syna – Słowo Boże, które stało się człowiekiem, byśmy mieli życie – mówił kardynał. Duchowny podkreślił, że przesłanie chrześcijańskie nie może być oddzielone od osobistego spotkania i obecności. „Jezus nie jest twarzą ani głosem wygenerowanym przez program cyfrowy. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Miłość nie może być wygenerowana przez algorytm” – powiedział Tagle, wskazując na zagrożenia związane z cyfrową dehumanizacją relacji. Jesteście nie tylko infulencerami, ale także misjonarzami Do zgromadzonych młodych twórców zwrócił się z mocnym przesłaniem: „Jesteście nie tylko influencerami, ale także misjonarzami”. Przypomniał, że obecność w mediach społecznościowych niesie ze sobą odpowiedzialność – nie tylko za treść, ale za ludzi, którzy te treści odbierają. Spotkanie w Watykanie miało nie tylko duchowy, ale również symboliczny wymiar. Po raz pierwszy Stolica Apostolska uznała, że wirtualna przestrzeń może być autentycznym polem misyjnym. I że misjonarze XXI wieku nie muszą przemierzać kontynentów, by nieść Dobrą Nowinę – wystarczy, że dotrą do czyjegoś ekranu. Czytaj też:

