Nowe przesłanie papieża do studentów. Mówi o „syrenim śpiewie”

Ojciec Święty w mocnych słowach przestrzegł katolickie uczelnie i środowiska akademickie przed uleganiem pozornie atrakcyjnym trendom. W swoim liście zwrócił uwagę, że współczesny świat pełen jest pokus ukrytych pod płaszczykiem nowoczesności, które w rzeczywistości niosą zagrożenie duchowe. „Syreni śpiew” – jak określił je papież – może wydawać się pociągający, oferując poczucie bezpieczeństwa i nowoczesność, ale w istocie okazuje się zwodniczy i prowadzący na manowce.

„Źródłem pełnego poznania jest Chrystus” – zaznaczył jednoznacznie Leon XIV, przypominając, że fundamentem misji uczelni katolickich nie powinno być wpisywanie się w chwilowe mody intelektualne czy społeczne, lecz konsekwentne prowadzenie studentów „drogami rozumu ku Bogu”.

Uniwersytety jako choreografowie wiedzy

Hasło tegorocznego Zgromadzenia – „Katolickie uniwersytety – choreografowie wiedzy” – stało się dla papieża punktem wyjścia do rozważań o harmonii między wiarą a rozumem.

„Jest to bardzo piękne przesłanie, które wzywa do harmonii, jedności, dynamiki i radości” – napisał Ojciec Święty. Podkreślił, że misja uczelni katolickich polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale przede wszystkim na formowaniu człowieka w całej jego złożoności – duchowej, intelektualnej i moralnej.

Chrystus jako klucz do sensu i harmonii

Papież przypomniał, że „poznanie nie jest możliwe w oderwaniu od Chrystusa”. Odcięcie się od tej prawdy prowadzi – jego zdaniem – do duchowej pustki i śmierci. W mocnych słowach wskazał na potrzebę zakorzenienia edukacji w osobie Zbawiciela.

„Chrystus jest kluczem sklepienia, który nadaje sens i harmonię całemu naszemu myśleniu, wszystkim naszym pragnieniom i projektom ulepszania życia doczesnego i nadawania sensu ludzkiemu wysiłkowi” – stwierdził.

W tym kontekście edukacja katolicka nie może być tylko jedną z wielu propozycji na rynku wiedzy. Musi oferować coś, co ją wyróżnia – oparcie w prawdzie objawionej i zakorzenienie w Ewangelii. Tylko taka droga, według papieża, prowadzi do autentycznego rozwoju intelektualnego i duchowego.

Powrót do klasycznych autorytetów

Leon XIV w swoim liście przywołał postaci św. Pawła, św. Augustyna oraz św. Tomasza z Akwinu. Szczególną uwagę poświęcił temu ostatniemu, ukazując go jako wzór syntezy wiary i rozumu.

„Dobrze zrozumiał, że w Chrystusie-Mądrości zawiera się zarazem to, co najgłębsze w naszej wierze, i to, co najbardziej uniwersalne w ludzkiej inteligencji” – podkreślił papież.

Takie podejście – zdaniem Leona XIV – powinno być obecne w każdej katolickiej uczelni, niezależnie od kraju, kontynentu czy tradycji lokalnej. To właśnie w osobie Chrystusa znajduje się klucz do zrozumienia zarówno tajemnic wiary, jak i praw przyrody, zasad etycznych i sensu ludzkiego życia.

Prawdziwa mądrość to zdolność do dialogu

Papież zwrócił także uwagę na rolę mądrości w edukacji akademickiej. Według niego, prawdziwa mądrość przejawia się w zdolności do prowadzenia owocnej i szczerej dyskusji. Tymczasem – jak zauważył – „jest niemożliwa, kiedy dystansujemy się od Chrystusa oraz relatywizujemy jego wyjątkowe miejsce”.

To bardzo mocna diagnoza współczesnej kultury intelektualnej, w której – jak można wywnioskować z przesłania papieża – dialog coraz częściej staje się grą pozorów, a nie poszukiwaniem prawdy. W takim kontekście uniwersytety katolickie mają szczególną rolę do odegrania – nie tylko uczyć, ale i wychowywać do prawdy, której źródłem jest sam Chrystus.

