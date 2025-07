Leon XIV przyjął Andrzeja Dudę. Kulisy spotkania

Prezydent Andrzej Duda ponownie odwiedził Watykan, uczestnicząc w jednej z ostatnich zagranicznych wizyt w trakcie swojej kadencji. W czwartek rano polski prezydent zawitał w Pałacu Apostolskim, gdzie odbył prywatną audiencję u papieża Leona XIV. To druga jego podróż do Rzymu i Watykanu w 2025 roku przy tym jest to jego pierwsze a zarazem ostatnie spotkanie z nowym najwyższym hierarchą kościoła w roli prezydenta RP.

Na oficjalnym profilu prezydenta na platformie X pojawił się lakoniczny wpis informujący o tym wydarzeniu: „Prezydent @AndrzejDuda udał się na audiencję do Papieża Leona XIV". Spotkanie w Pałacu Apostolskim miało charakter prywatny, co oznacza, że szczegóły rozmowy nie zostały udostępnione opinii publicznej. Niemniej, z uwagi na kontekst polityczny i duchowy, można przypuszczać, że poruszano tematy międzynarodowe, etyczne oraz dotyczące wspólnych działań dyplomatycznych na arenie międzynarodowej. Bezpośrednio po spotkaniu z papieżem prezydent Duda zaplanował rozmowę z kardynałem Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Kardynał Parolin od lat odgrywa kluczową rolę w relacjach dyplomatycznych Watykanu, a jego spotkania z głowami państw są uznawane za szczególnie istotne w kontekście polityki międzynarodowej Kościoła katolickiego. W hołdzie Janowi Pawłowi II Oprócz spotkań z przedstawicielami Kościoła, prezydent Andrzej Duda oddał hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Złożył kwiaty przy jego grobie w Bazylice św. Piotra – miejscu szczególnym nie tylko dla Polaków, ale i dla całego świata katolickiego. Gest ten ma wymiar symboliczny, zwłaszcza w kontekście dziedzictwa duchowego papieża Polaka oraz jego niegasnącego wpływu na polskie życie publiczne. Złożenie kwiatów było jednym z pierwszych punktów czwartkowego programu prezydenta. Jeszcze przed południem zaplanowano briefing prasowy, na którym Andrzej Duda miał odnieść się do przebiegu spotkań oraz celów wizyty w Watykanie. Powrót do Wiecznego Miasta Dzisiejsza wizyta w Rzymie i Watykanie to nie pierwsza podróż prezydenta Dudy do tego miejsca w tym roku. Pod koniec marca 2025 roku prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyli oficjalną wizytę zarówno w stolicy Włoch, jak i w Watykanie. Wówczas para prezydencka spotkała się z najważniejszymi przedstawicielami włoskiego państwa i Kościoła – prezydentem Sergio Mattarellą, premier Giorgią Meloni oraz kardynałem Pietro Parolinem. Marcowa wizyta miała charakter bardziej dyplomatyczny i obejmowała szereg spotkań bilateralnych. Obecna podróż prezydenta Dudy zdaje się mieć wymiar bardziej osobisty. Warto przypomnieć, że będzie to pierwsze spotkanie Dudy z papieżem Leonem XIV oraz ostatnie, w którym występuje w roli prezydenta RP.

