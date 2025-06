Taki majątek ma Andrzej Duda. Jeden szczegół przykuwa uwagę

Duda od 10 lat pełni rolę najważniejszej osoby w państwie. Niebawem wyprowadzi się z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, by zrobić miejsce dla kolejnego polityka Prawa i Sprawiedliwości – Karola Nawrockiego, zwycięzcę ostatnich wyborów (odbyły się na przełomie maja i czerwca).

Jakim majątkiem dysponuje 6. głowa państwa w III Rzeczpospolitej Polskiej? Z najnowszego oświadczenia majątkowego możemy dowiedzieć się, że jest on współwłaścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni ok. 130 metrów kwadratowych. Ma też garaż (blisko 20 mkw.) i działkę o pow. 325 mkw. (co jest jego majątkiem odrębnym). Przy nieruchomości tej znajduje się dopisek informujący o „użytkowaniu wieczystym”.

Oszczędności, papiery wartościowe, zobowiązania i uposażenie. Mamy oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma na koncie spore oszczędności – łącznie blisko 160 tysięcy, większość w walucie polskiej i kilka tysięcy w euro/dolarach. W oświadczeniu mowa jest także o papierach wartościowych z adnotacją: „polisa ubezpieczeniowa, III filar, wartość ok. 85 tys. PLN”.

Polityk ma otwarty rachunek na kancie kredytowej – limit do 20 tys. zł. Zaciągnął też kredyt hipoteczny w jednym z banków – wspólnie z małżonką i pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą – na blisko 500 tys. zł.

Z dokumentu dowiedzieć możemy się także o uposażeniu, które otrzymał w roku 2024 r., w związku z pełnionym przez siebie najwyższym urzędem. Łącznie – w 2024 r. – to ponad 300 tys. PLN (kwota brutto, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne).

Prezydent elekt zostanie zaprzysiężony? Nowacka komentuje

Wkrótce do PP wprowadzi się prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Czy zostanie formalnie ogłoszony głową państwa? W końcu w całej Polsce mówi się o protestach wyborczych, które masowo wpływają do Sądu Najwyższego. Obywatele uważają, że w drugiej turze doszło do licznych nieprawidłowości.

W poniedziałkowej rozmowie z RMF FM Barbara Nowacka, szefowa MEN, powiedziała, że jej wg niej „prezydent elekt zostanie [formalnie – red.] zaprzysiężony w sierpniu”.

