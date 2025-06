Prokuratorzy zażądali wydania akt spraw z protestów wyborczych. SN zabrał głos

W poniedziałek 30 czerwca dwóch prokuratorów Prokuratury Krajowej złożyło stanowisko prokuratora generalnego w postępowaniu o stwierdzenie ważności wyboru prezydenta – poinformował na platformie X Sąd Najwyższy. Jak czytamy „prokuratorzy zażądali jednocześnie wstępu do sekretariatu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wydania im akt spraw z protestów wyborczych tłumacząc swoje żądania poleceniem, jakie otrzymali od przełożonych”.

Prokuratorzy PK zażądali dostępu do akt 214 spraw zainicjowanych protestami wyborczymi

SN kontynuował w komunikacie, że „pouczono ich o procedurze, w ramach której mogą uzyskać dostęp do akt z zastrzeżeniem, że nie może to dotyczyć akt, które są w dyspozycji składów orzekających”. „Prokuratorzy po konsultacjach telefonicznych zażądali dostępu do akt 214 spraw zainicjowanych protestami wyborczymi. Obecnie wypełniają stosowne wnioski – jeden wniosek dla każdej sprawy. Wniosek taki później będzie dołączony do akt danej sprawy” – dodano.

Sąd Najwyższy w poniedziałek wyda postanowienia w sprawie około 130 ostatnich protestów wyborczych. Posiedzenie jawne w celu podjęcia uchwały w przedmiocie stwierdzenia ważności wyborów na prezydenta zostało wyznaczone na 1 lipca 2025 r. o godz. 13:00 w sali A. Posiedzenie będzie także transmitowane na kanale YouTube Sądu Najwyższego.

Adam Bodnar chce od Małgorzaty Manowskiej wszystkich protestów wyborczych Polaków

Adam Bodnar w czwartek informował, że „zgodnie z postanowieniami Kodeksu Wyborczego, zwrócił się do I prezes SN o jak najszybsze przekazanie mu do zaopiniowania wszystkich protestów wyborczych złożonych przez obywateli”. Prokurator Generalny podkreślił, że do Prokuratury Krajowej wpłynęło wówczas zaledwie 0,57 proc. protestów.

„Oczekuję także przekazania przez Sąd Najwyższy wszystkich postanowień dot. rozstrzygnięcia protestów wyborczych. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, Sąd Najwyższy nie może orzec o ważności wyborów bez rozstrzygnięcia wszystkich protestów. A Prokurator Generalny nie może zająć stanowiska w sprawie ważności wyborów bez zapoznania się z opiniami Sądu Najwyższego dotyczącymi każdego z nadesłanych protestów. Apeluję – trzymajmy się litery prawa” – pisał Bodnar.

