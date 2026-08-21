Czarne chmury nad Grzegorzem Braunem. Usłyszał kolejne zarzuty

Grzegorz Braun usłyszał cztery kolejne zarzuty – poinformował w TVN24 prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Czynności z udziałem europosła przeprowadzono w czwartek 20 sierpnia. – Nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień – przekazał Korneluk w programie „Jeden na jeden”.

Jakie zarzuty usłyszał Grzegorz Braun?

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga obejmuje cztery zdarzenia z 2025 roku. Pierwszy zarzut dotyczy flagi Ukrainy zdjętej 30 kwietnia z balkonu urzędu miasta w Białej Podlaskiej.

Według prokuratury Braun miał działać wspólnie i w porozumieniu ze swoim współpracownikiem, któremu polecił usunięcie flagi. Śledczy zakwalifikowali zdarzenie jako kradzież zuchwałą. Wartość flagi oszacowano na 20 zł.

Drugi zarzut dotyczy wydarzeń z 6 maja w ówczesnej siedzibie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Braun zabrał stamtąd flagę Unii Europejskiej, którą następnie podeptał i spalił. Również ten czyn prokuratura zakwalifikowała jako kradzież zuchwałą. Flaga miała wartość 388 zł.

Zniszczenie wystawy i wypowiedź o akcji „Żonkile”

Trzeci zarzut odnosi się do zniszczenia wystawy „Jest nas więcej! Sprowokuj z nami równość”, prezentowanej w czerwcu 2025 roku w Sejmie. Ekspozycja poświęcona była osobom LGBT+ i składała się z dziesięciu plansz. Wartość zniszczonego mienia oszacowano na 3690 zł.

Ostatni zarzut dotyczy wypowiedzi Brauna podczas telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta z 28 kwietnia 2025 roku. Polityk nazwał wówczas symbol akcji społecznej „Żonkile” „znakiem hańby i podległości”.

Prokuratura uznała, że wypowiedź mogła pomówić Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz inne podmioty zaangażowane w organizację akcji upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim.

Braun wcześniej usłyszał siedem zarzutów

To kolejny pakiet zarzutów przedstawiony liderowi Konfederacji Korony Polskiej. W lipcu 2025 roku polityk usłyszał siedem zarzutów dotyczących między innymi zgaszenia świec chanukowych w Sejmie, naruszenia nietykalności byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz zniszczenia mienia w Niemieckim Instytucie Historycznym.

Prokuratura prowadzi także odrębne postępowanie dotyczące wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy. Śledczy chcą przedstawić Braunowi sześć kolejnych zarzutów, w tym bezprawnego pozbawienia wolności lekarki, naruszenia jej nietykalności oraz znieważenia.

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