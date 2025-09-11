Sekularyzacja w Polsce. Te dane nie pozostawiają złudzeń

W Nature Communications opublikowano wyniki badań prof. Joerga Stolza z Uniwersytetu w Lozannie. Naukowiec analizował ogólnoświatowe podejście do religii w różnych grupach wiekowych. Z publikacji wynika, że młodzi ludzie są mniej religijni niż starsi. Polskie społeczeństwo w badaniu wyróżniło się na tle pozostałych.

Sekularyzacja społeczeństw. Polska rekordzistą

Okazało się, że międzypokoleniowe różnice w religijności są w Polsce rekordowe. Prof. Stolz badał uczestnictwo w praktykach religijnych, poczucie przynależności do wspólnoty religijnej oraz znaczenie religii w życiu.

Profesor skomentował wyniki swoich badań w wypowiedzi dla PAP.

– Rzeczywiście, Polska wydaje się teraz najszybciej sekularyzującym się krajem na świecie – powiedział. Poszukując przyczyn takiego stanu rzeczy, wymienił szybką modernizacją kraju oraz znaczący rozwój gospodarczy i technologiczny. W jego ocenie zmiany te przekładają się na różnice międzypokoleniowe w kontekście religijności.

„Spóźniona trajektoria”. Ekspert o zmianach w religijności Polaków

Badania skomentowała dla RMF 24 dr hab. Katarzyna Zielińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, socjolożka religii. Podkreśliła, że polskie społeczeństwo jest bardziej religijne niż społeczeństwa Europy Zachodniej. Polska w jej ocenie ma „spóźnioną trajektorię przemian dotyczących sekularyzacji”.

– Mniej więcej od 2016 roku można zaobserwować tąpnięcie w dotychczasowych trendach, spadek liczby ludzi, którzy deklarują, że są wierzący i uczestniczą w praktykach religijnych. Mamy też wzrost liczby osób, które deklarują się jako niewierzące – wskazała prof. Zielińska. W latach 2011-2021 odsetek osób deklarujących się jako katolicy zmniejszył się z 87 proc. do 71 proc. Badania CBOS pokazują wzrost osób niewierzących – do 14 proc.

