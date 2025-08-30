Arcybiskup ostrzegł uczniów i uderzył w MEN. „ Perfidna i kłamliwa deprawacja”

W małopolskim Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym zorganizowano „Rekodziękczynienie”. Młodzi ludzie zjechali się tam, by modlić się w intencji otrzymania bożych łask na nowy rok szkolny. Jutro, czyli w niedzielę, uczniowie z całej Polski pożegnają bowiem wakacje – 31 sierpnia to ostatni dzień wolny od szkoły.

Arcybiskup metropolita krakowski – Marek Jędraszewski – wygłosił kazanie w Kalwarii Zebrzydowskiej, w oparciu o wybrane czytania liturgiczne. Wśród jego słuchaczy znajdowały się m.in. osoby aspirujące do funkcji animatorów Ruchu Światło-Życie (działającego na terenie archidiecezji krakowskiej). Zostali pobłogosławieni.

W homilii kościelny hierarcha, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, w których padają stanowcze, niekiedy ostre słowa, poruszył temat nowego przedmiotu, przeciwko którego wprowadzeniu są (i były) środowiska konserwatywne.

Abp Marek Jędraszewski o lekcjach z edukacji zdrowotnej: Niebezpieczne

Decyzją ministerstwa edukacji narodowej EZ wejdzie do szkół lada chwila – 1 września. Tego dnia uczniowie, w których poniedziałkowym grafiku znalazła się lekcja traktująca m.in. o zdrowiu psychicznym, jako pierwsi zdadzą relacje mediom z przebiegu zajęć, które budzą tak wielkie kontrowersje.

Abp Jędraszewski otwarcie ostrzega przed EZ. – Co to za zdrowie, które ma polegać na tym, że zatruwa się serce młodego człowieka? Że się je deprawuje, że się je uczy rzeczy, których się nie powinno czynić? To jest zdrowie? To jest deprawacja! Perfidna, kłamliwa i sami wiecie, kto [chodzi o szatana, zgodnie z chrześcijańską teologią – red.] jest ojcem kłamstwa wszelkiego i zarzewiem wszelkiej ludzkiej deprawacji – stwierdził (cytat pochodzi z serwisu pch24.pl, został opublikowany w artykule dnia 30 sierpnia).

Przedstawiciel Kościoła katolickiego zaproponował by uczniowie odpuścili sobie przedmiot

Redakcja pch24.pl relacjonuje, że kościelny hierarcha „zaapelował do młodych by dali świadectwo w swoich środowiskach – wobec koleżanek i kolegów – i nie tylko nie wahali się nie chodzić na zajęcia”, ale by mówili wprost, że te są „niebezpieczne”.

W kontekście tego warto przypomnieć, że uczniowie nie muszą, bez żadnych konsekwencji, brać udziału w EZ – przedmiot jest nieobowiązkowy i najprawdopodobniej będzie umieszczany na końcu lub na początku grafików szkolnych. To może jednak zrodzić problemy – jak przyznała niedawno przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Czytaj też:

Burza wokół nowego przedmiotu. Polacy po stronie MEN czy KEP? Nowy sondażCzytaj też:

Rewolucja w nowym roku szkolnym. Nowacka napisała list do kilku grup