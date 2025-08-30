Rewolucja w nowym roku szkolnym. Nowacka napisała list do kilku grup

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało list Barbary Nowackiej, który skierowała do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. „Rok szkolny 2025/2026 rozpoczynamy od zmian, które nadają kierunek rozwoju polskiej oświacie i edukacji. Przygotowanie ludzi młodych na wyzwania, jakie czekają na nich w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wymaga przecież zdobycia praktycznych umiejętności, wzmocnienia poczucia sprawczości, ale przede wszystkim sensu i satysfakcji z nauki. Właśnie te idee stanęły u podstaw Reformy26 Kompas Jutra” – czytamy.

Nowy rok szkolny i duże zmiany. Nowacka napisała list

Barbara Nowacka przypomniała, że od 1 września w planach zajęć znajdą się dwa nowe przedmioty: edukacja zdrowotna i obywatelska. Jak dodała, zacznie obowiązywać także nowa podstawa programowa wychowania fizycznego.

„Choć zagadnienia, jakie nauczyciele i nauczycielki poruszą podczas każdej z lekcji różnią się w sposób oczywisty, to wiedza w tych trzech obszarach bazuje na interdyscyplinarnym, kompleksowym modelu kształcenia i wychowania” – podkreśliła minister edukacji. „Jestem pewna, że treści nauczania nawiązujące do aktualnych badań naukowych przyniosą dzieciom i młodzieży korzyści na całe życie, a także pozwolą lepiej rozumieć otaczający świat i zachodzące w nim zjawiska” – dodała.

Dwa nowe przedmioty w szkołach. Burza ws. edukacji zdrowotnej

W dalszej części listu Barbara Nowacka podkreśliła, że edukacja zdrowotna da uczniom „narzędzia do dbania między innymi o zdrowie psychiczne i fizyczne czy bezpieczeństwo w Internecie i przestrzeni cyfrowej oraz budowania dojrzałych relacji międzyludzkich”; a edukacja obywatelska „ułatwi zrozumienie najważniejszych procesów społecznych i politycznych, formułowanie opinii i sądów, a poza tym angażowanie się w najróżniejsze formy działalności na poziomie lokalnym czy regionalnym”.

Wokół edukacji zdrowotnej rozpętała się burza, a list w tej sprawie wystosowało niedawno Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Jest to przedmiot nieobowiązkowy, z którego można zrezygnować do 25 września. Rodzic, który nie chce, aby jego dziecko uczestniczyło w edukacji zdrowotnej, musi złożyć pisemną rezygnację do dyrektora szkoły. Uczeń pełnoletni składa taką deklarację samodzielnie.

„Przyszłość dzieci jest w Waszych rękach. Pamiętajcie, że jesteście w sumieniu przed Bogiem odpowiedzialni za ich prawidłowe wychowanie. Nie wolno Wam zgodzić się na systemową deprawację Waszych dzieci, która ma być prowadzona pod pretekstem tzw. edukacji zdrowotnej. W trosce o wychowanie i zbawienie, apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział Waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach” – napisali członkowie prezydium KEP.

Barbara Nowacka w liście, który jest datowany na 1 września, poinformowała także, że wychowanie fizyczne nie będzie ograniczało się do oceny zdolności ruchowych, ale ma tworzyć młodym ludziom równe szanse uczestnictwa w zajęciach sportowych, budować odporność psychofizyczną i motywować do podejmowania aktywności na dalszych etapach życia.

Nowacka o zmianach w szkołach. Z tego mogą cieszyć się nauczyciele

Minister edukacji zaznaczyła także, że nowy rok szkolny to też korzystne zmiany dla nauczycieli. W tym kontekście wspominała o przepisach, które nowelizują Kartę Nauczyciela, a dotyczą m.in. wyższych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych czy krótszego okresu zatrudnienia na umowę na czas określony nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole.

Barbara Nowacka podkreśliła, że wprowadzane zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez nauczycieli, a także ważny krok w drodze odbudowy zawodowego prestiżu.

