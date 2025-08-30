Burza wokół nowego przedmiotu. Polacy po stronie MEN czy KEP? Nowy sondaż

Od 1 września w polskich szkołach pojawi się nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Jest to przedmiot nieobowiązkowy, z którego można zrezygnować do 25 września. Rodzic, który nie chce, aby jego dziecko uczestniczyło w edukacji zdrowotnej, musi złożyć pisemną rezygnację do dyrektora szkoły. Uczeń pełnoletni składa taką deklarację samodzielnie.

Burza wokół edukacji zdrowotnej. Gromy na linii MEN-KEP

Barbara Nowacka w liście, który wystosowała do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, podkreśliła, że edukacja zdrowotna da uczniom „narzędzia do dbania między innymi o zdrowie psychiczne i fizyczne czy bezpieczeństwo w Internecie i przestrzeni cyfrowej oraz budowania dojrzałych relacji międzyludzkich”.

Zupełnie inaczej do tego przedmiotu odnoszą się przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski. List w tej sprawie wystosowało niedawno Prezydium KEP. „Przyszłość dzieci jest w Waszych rękach. Pamiętajcie, że jesteście w sumieniu przed Bogiem odpowiedzialni za ich prawidłowe wychowanie. Nie wolno Wam zgodzić się na systemową deprawację Waszych dzieci, która ma być prowadzona pod pretekstem tzw. edukacji zdrowotnej. W trosce o wychowanie i zbawienie, apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział Waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach” – napisali członkowie prezydium KEP.

Edukacja zdrowotna w polskich szkołach. Polacy zabrali głos w sondażu

W nowym sondażu, który dla Onetu przeprowadziła pracownia SW Research, Polaków zapytano, czy podzielają obawy Episkopatu, że edukacja zdrowotna ma prowadzić do „systemowej deprawacji dzieci”. 22,6 proc. podziela te wątpliwości, a 48,6 proc. – nie uważa ich za słuszne. 11,4 proc. respondentów nie ma zdania, a 17,3 proc. deklaruje, że „nie zna sprawy”.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 26-27 sierpnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 814 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

