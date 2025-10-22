Odejście abp. Jędraszewskiego przesądzone? To oni mogą go zastąpić

Arcybiskup Jędraszewski w lipcu 2024 roku skończył 75 lat wiek, w którym zgodnie z prawem kanonicznym hierarcha powinien złożyć rezygnację z urzędu. „Kościelne kręgi obiegła wieść o tym, że odejście arcybiskupa jest już przesądzone” – informuje Onet.

Duchowni analizują każdy szczegół z ostatnich dni, wskazując na nagłą zmianę planów hierarchy. Jednym z argumentów jest to, że arcybiskup miał przewodniczyć popołudniowym uroczystościom odpustowym w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Z najnowszych informacji wynika jednak, że sumę odpustową o godzinie 18 odprawi zamiast niego kardynał Stanisław Dziwisz.

Abp Jędraszewski odejdzie? To może stać się w najbliższych dniach

Dla wielu duchownych jest to znak, że decyzja o odwołaniu metropolity może zapaść w najbliższych dniach. Zgodnie z tradycją informacja o zmianie biskupa ordynariusza publikowana jest równocześnie o godz. 12 przez kurię i nuncjaturę apostolską.

Jeżeli faktycznie tradycja ta miałaby zostać utrzymana, to potencjalne ogłoszenie odejścia arcybiskupa w środę 22 października, czyli w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, jest już niemożliwe. Pozostaje jednak jeszcze jedna możliwa data.

Niektórzy duchowni wskazują na wtorek 28 października, gdy przypada setna rocznica podniesienia diecezji krakowskiej do rangi archidiecezji. Wiadomo, że tego dnia Jędraszewski ma przewodniczyć mszy dziękczynnej o godz. 16.30.

To oni mogą zastąpić adp. Jędraszewskiego. Lsita jest krótka

Wraz z pogłoskami o odejściu hierarchy pojawiają się spekulacje dotyczące jego następcy. Wśród nazwisk najczęściej wymienianych w kościelnych rozmowach znajdują się biskup gliwicki Sławomir Oder, papieski ceremoniarz kardynał Konrad Krajewski oraz metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś.

Jak podkreśla „Onet”, na razie wszystko pozostaje w sferze domysłów. Oficjalnego potwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej wciąż brak, a sam arcybiskup nie komentuje doniesień o swojej przyszłości.

