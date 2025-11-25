Te nawyki niszczą adwent. Księża ostrzegają

Adwent 2025 nadchodzi wielkimi krokami – dla katolików to czas wyciszenia, czuwania i gotowości na święta Bożego Narodzenia. Wraz z pierwszą niedzielą adwentu rozpoczyna się nie tylko kolejny rok liturgiczny, ale również nowy etap codziennych praktyk religijnych wielu wiernych. To moment symbolicznego zapalenia pierwszej świecy na wieńcu adwentowym, uczestnictwa w roratach, powrotu do dawnych tradycji oraz duchowego przygotowania na to, co przyniesie Boże Narodzenie.

Adwent 2025. Znaczenie i symbolika

Adwent, czyli z łaciny adventus – „przyjście”, stanowi szczególny okres w Kościele łacińskim, protestanckim i anglikańskim. Jego istotą jest podwójne oczekiwanie: na narodziny Jezusa oraz na powtórne przyjście Chrystusa. Wyraz adventus oznacza również „zbliżanie się”.

Kolorem liturgicznym tego okresu jest fiolet, a w trzecią niedzielę adwentu – Gaudete – używany jest różowy ornat jako symbol radości.

Początki adwentu. Jak narodziła się ta tradycja?

Najstarsze wzmianki o adwencie pochodzą z drugiej połowy IV wieku. Według części historyków jego rozwój nastąpił nieco później – w V wieku, gdy biskup Perpetuus z Tours zalecił post trzy razy w tygodniu od dnia św. Marcina (11 listopada) aż do świąt.

W Rzymie adwent przyjął się w VI wieku jako czas pogodnego oczekiwania, bez elementów pokutnych. Dopiero papież Grzegorz Wielki ujednolicił przepisy, ustalając czterotygodniowy okres poprzedzający Boże Narodzenie – wypełniony modlitwą i refleksją, aż do wieczoru Wigilii.

Tradycje adwentowe. Roraty, wieniec i domowe przygotowania

Adwent wiąże się z wieloma praktykami religijnymi. Najważniejszą jest Msza roratnia odprawiana ku czci Maryi, podczas której zapalana jest dodatkowa świeca przyozdobiona białą wstążką.

W wielu domach pojawia się także wieniec adwentowy – tradycja pochodząca z Niemiec, obecna w Polsce od ponad 160 lat. Cztery świece symbolizują kolejne niedziele, a ich zapalanie przypomina o czuwaniu i przygotowywaniu serca na święta.

W niektórych rodzinach już w adwencie ustawia się szopki, przygotowuje gwiazdy czy stroje do kolędowania, podtrzymując tradycyjne, ludowe zwyczaje.

Adwent jako czas dobrych postanowień i pracy nad sobą

Ten okres zachęca wiernych do „zbierania” dobrych uczynków i pomagania potrzebującym. Adwent jest często momentem duchowej mobilizacji, próbą porzucenia nawyków, które utrudniają w codziennym życiu, takich jak nadużywanie telefonu czy internetu, korzystanie z używek, nieumiarkowanie w jedzeniu, konflikty rodzinne, czy częste imprezowanie.

To czas, by wprowadzić zdrowszy i spokojniejszy rytm oraz ograniczyć pewne przyjemności. Zakładany umiar dotyczy również słodyczy. Choć nie ma zakazu uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych czy rozrywkowych, wielu wiernych świadomie decyduje się na bardziej skupiony, refleksyjny tryb życia.

Najczęściej popełniane błędy podczas adwentu

Końcówka roku to często czas intensywnych zakupów i dekorowania domów. Duchowni przypominają, by nie gubić duchowego sensu adwentu wśród konsumpcyjnego zgiełku. Prezenty i ozdoby są jedynie dodatkiem – najważniejsze jest przygotowanie do narodzin Jezusa.

Dekoracje świąteczne, szczególnie te bogate i pełne przepychu, najlepiej wprowadzać tuż przed Wigilią, aby oddzielić czas przygotowania od okresu radości. Duchowni wskazują, że wspomniany przepych jest popularnym błędem popełnianym przez wiernych.

Wielu księży zachęca również do powstrzymania się od alkoholu – nie z powodu formalnego zakazu, ale jako formę pracy nad sobą i bardziej świadomego przeżywania tego wyjątkowego okresu.

