Rewolucja w kolędzie. Kolejna parafia z nowymi zasadami

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – ruszyły do nich przygotowania. Ze sklepów wielkopowierzchniowych zniknęły znicze, a pojawiać się zaczęły czekoladowe mikołaje i ozdoby choinkowe.

W wielu polskich parafiach rozpoczęto prace związane z okresem kolędy. Ostatnie lata to zmieniające się zasady, według których księża pukają do naszych domów. Część drzwi pozostaje dla duchownych zamknięta, co powoduje opóźnienia w realizacji kolędy oraz może być stresujące dla księży czy rodziny, która postanowiła nie przyjmować kolędy.

Boże Narodzenie 2025. Zapisy online na kolędę

Idąc z duchem czasu i zmianami w podejściu do religii, coraz więcej parafii decyduje się na nowe podejście do tego zwyczaju. Do nowoczesnych parafii dołączyła właśnie Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o tegorocznej kolędzie.

„DRODZY PAŃSTWO. Być może od kilku lat, miesięcy zamieszkujecie na tym terenie, czyli Parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Świniarach i kościele filialnym pod wezwaniem M. B. Częstochowskiej w Lipie Piotrowskie” – zwrócili się duchowni do parafian na Facebooku.

Parafia we Wrocławiu idzie z duchem czasu. Formularz dla parafian

W kolejnych zdaniach nawiązali do kolędy w sezonie 2025/2026.

„Bardzo miło byłoby się bliżej poznać, może wymienić spostrzeżeniami, poświęceniem nowego miejsca. Zbliża się czas wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą. Jest to piękna tradycja spotkania duszpasterza z wiernymi w ich domach, wspólnej modlitwy i błogosławieństwa rodzin” – napisano.

W dalszej części kapłani umieścili link do formularza zapisu na kolędę. Parafianie mogą z niego skorzystać, aby zaprosić na wizytę duszpasterską. Czas mają do 20 grudnia.

