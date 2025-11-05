Rewolucja w wizytach po kolędzie. Parafie z nowym rozwiązaniem

Ruszyły przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Z marketów zniknęły znicze, a pojawiać się zaczęły czekoladowe mikołaje i ozdoby choinkowe. W wielu parafiach rozpoczęto prace związane z okresem kolędy.

Ostatnie lata to zmieniające się zasady, według których księża pukają do naszych domów. Część drzwi pozostaje dla duchownych zamknięta, co powoduje opóźnienia w realizacji kolędy oraz może być stresujące dla księży czy rodziny, która postanowiła nie przyjmować kolędy.

Boże Narodzenie 2025. Zapisy online na kolędę

Idąc z duchem czasu i zmianami w podejściu do religii, coraz więcej parafii decyduje się na nowe podejście do tego zwyczaju. Informacja o zmianach pojawiła się na przykład w mediach społecznościowych Parafii Świętego Józefa w Świętochłowicach. Proboszcz ogłosił, że kolęda w sezonie 2025/2026 odbędzie się w systemie zapisów. Wiernym udostępniono internetowy formularz, który parafianie mogą wypełnić, aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa w kolędzie. Podobną decyzję podjęli duszpasterze z Mysłowic – ich parafianie też na kolędę zapisywać się mogą online. Mają na to czas do 9 listopada.

Celem kolędy jest lepsze poznanie wiernych przez duchownych z danej parafii. Wizytujący ksiądz błogosławi również domy swoich parafian. Okres kolęd trwa w Polsce od listopada do lutego.

Kolęda 2025/2026. Czy dać księdzu kopertę?

Jak co roku w tym okresie pojawiają się pytania dotyczące datków przekazywanych duchownym podczas kolędy. Wierny zastanawiają się, czy powinny wręczyć księdzu kopertę. Jeśli tak, to ile do niej włożyć?

Temat poruszył ksiądz Sebastian Picur, który prowadzi kanał na TikToku.

– Moje doświadczenie, praktyka, pokazuje, że najlepiej dać taki dar – powiedział na nagraniu.

– Pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Dla nas, dla księży najważniejsze jest spotkanie z wami, modlitwa i błogosławieństwo – uzupełnił.

Inny aktywny w mediach społecznościowych duchowny zwrócił uwagę, że wpłata na kościół nie jest przymusowa. – Ofiara jest dobrowolna, jeśli ktoś chce złożyć ofiarę, to ją daje – wyjaśnił.

– Tak samo kolęda, wizyta duszpasterska jest sprawą dobrowolną, jeśli nie chcesz wpuszczać kolędy, masz do tego prawo – dodał.

