„Mein Kampf” po raz kolejny bestsellerem w Niemczech. To już szósty dodruk

Licząca niemal 2000 stron edycja, opatrzona ponad 3,5 tys. komentarzy, pojawiła się w księgarniach na początku 2016 roku. Cały nakład, liczący 4 tysiące egzemplarzy, został wykupiony w ciągu kilku dni. W przedsprzedaży zostało złożonych 15 tys. zamówień. Na niemieckim e-bayu, można było nabyć tekst w cenie sięgającej kilkuset euro.

Wznowienie "Mein Kampf"

Publikacja została wznowiona z powodu wygasających praw autorskich. 1 stycznia 2016 r. minęło 70 lat od śmierci Adolfa Hitlera. W 1948 r. alianci przekazali prawa autorskie Krajowi Związkowemu Bawaria na podstawie wyroku sądu w Monachium, gdzie zdecydowano o konfiskacie majątku należącego do Hitlera. Władze Bawarii, które dotychczas posiadały prawa do publikacji materiału, po wojnie zobligowały się do egzekucji zakazu przedruków.

Zdaniem historyków decyzja o wznowieniu publikacji jest podyktowana kwestiami naukowymi. Celem wznowienia wydania miało być pokazanie książki Hitlera jako historycznego dokumentu opisującego podłoże poglądów Hitlera o świecie. Mimo wznowienia książki, jakiekolwiek publikowanie lub rozpowszechnianie wydawnictwa bez określonej adnotacji, będzie nadal niezgodne z prawem.

Kiedy w ubiegłym roku wygasły prawa autorskie do Mein Kampf, nikt nie spodziewał się, że komentowane naukowe wydanie stanie się bestsellerem. Do tej pory sprzedano blisko 85 tysięcy książki autorstwa Adolfa Hitlera. Pod koniec stycznia planowany jest już szósty dodruk „Mein Kampf”. Andreas Wirsching, dyrektor instytutu IfZ, który wydał dzieło, przyznał, że wydawnictwo było zaskoczone dobrymi wynikami sprzedaży „Mein Kampf”. Wydawca podkreślił jednak, że nie zależy mu na podbiciu rynku ani ogromnych zyskach finansowych. Wirsching tłumaczył, że kierowanemu przez niego instytutowi przyświecał cel naukowy i edukacyjny.