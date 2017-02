Plan Wielkiej Brytanii na Brexit. Co znajduje się w białej księdze?

W środę 1 lutego brytyjscy parlamentarzyści w drugim czytaniu przyjęli bez poprawek projekt ustawy, która zezwala premierowi Zjednoczonego Królestwa złożyć formalny wniosek o wystąpienie tego kraju z Unii Europejskiej. Projekt ustawy poza pracami w komisji czeka jeszcze jedno głosowanie w Izbie Gmin oraz zatwierdzenie przez Izbę Lordów. W czwartek 2 lutego, zgodnie z zapowiedziami, zaprezentowana została tzw. biała księga Brexitu. O opublikowanie formalnego dokumentu prezentującego priorytety negocjacyjne gabinetu i zarys przyszłej legislacji parlamentu ws. Brexitu wnioskowali posłowie z ponadpartyjnej koalicji.

„Biała księga to stworzony przez rząd dokument, który zawiera propozycje rozwiązań legislacyjny. Stanowi on podstawę do przyszłych konsultacji i dyskusji między zainteresowanymi podmiotami oraz pozwala na wprowadzenie ostatecznych poprawek, nim dokument (dotyczący Brexitu – red.) zostanie formalnie zaprezentowany parlamentowi” – wyjaśniono.

Opisane w białej księdze zagadnienia skupiają się wokół dwunastu kluczowych punktów. Znalazły się wśród nich stwierdzenia bardziej ogólne, dotyczące np. zapewnienia pewności i jasności podczas negocjacji, jak i bardziej szczegółowe regulacje. Punkt 2 dotyczy przejmowania przez Wielką Brytanię kontroli nad własnymi prawami, co wiąże się z wyjściem spod unijnej jurysdykcji. Brytyjski rząd chce także wzmocnić unię wewnętrzną między poszczególnymi częściami składowymi Zjednoczonego Królestwa, co połączone ma być z większą kontrolą imigracji. „Będziemy mieli kontrolę nad ilością obywateli UE przybywających do Wielkiej Brytanii” – zapewnia rząd Theresy May.

„Zabezpieczenie praw obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie i praw Brytyjczyków w krajach Unii Europejskiej” – to kolejny punkt zaprezentowany w białej księdze Brexitu, za którym idzie wskazanie na konieczność ochrony praw pracowników. Rząd Theresy May powtórzył deklarację o gotowości zagwarantowania praw przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii obywatelom UE. „Spodziewamy się, że szacunkowo około 2,8 mln obywateli UE będzie rezydentami w Zjednoczonym Królestwie, a wielu spośród nich pochodzi z Polski” – czytamy w białej księdze.

Sporo miejsca poświęcono także relacjom gospodarczym, które mają zostać na nowo ułożone na zasadach wolnorynkowych, osobno z poszczególnymi krajami. Wielka Brytania zapowiedziała przy tym wyjście z unii celnej. Rząd brytyjski planuje kontynuację współpracy z krajami UE nad zapewnieniem europejskiego bezpieczeństwa, m.in. poprzez walkę z terroryzmem.