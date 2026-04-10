Afera wokół braci Rodzeń. Dietetyk grzmi: To szamani

Pomysł zaproszenia braci Rodzeń na wykład w państwowym Collegium Witelona w Legnicy wywołał prawdziwą burzę. Spór dotyczy cyklu „Złote wykłady z ludźmi z pasją”, w ramach którego influencerzy wystąpić z prelekcją o „zdrowiu metabolicznym”.

– Kontrowersyjne teorie zawsze dobrze się sprzedają, ale uczelnia, która je promuje, traci godność – ocenia Monika Kroenke z Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków.

Collegium Witelona pod ostrzałem. Chodzi o wykład braci Rodzeń

Krytycznie do zaproszenia podszedł także Arkadiusz Matras, współzałożyciel firmy Dietetyka NieNaŻarty i platformy „Dietetyk XXI Wieku” – Bazują na prostych emocjach i teoriach spiskowych, jak to system truje ludzi. Idą w ekstrema, głosząc, że depresję można wyleczyć, rezygnując z jedzenia chleba, i dają ludziom fałszywą nadzieję – mówi „Gazecie Wyborczej”.

Dietetyk Adam Grdeń z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wprost nazywa braci Łukasza i Mateusza Rodzeń „szamanami” i ostrzega przed skutkami ich przekazu.

– Znani są z wygłaszania poglądów fałszywych, niezgodnych z aktualną wiedzą naukową, a wręcz szkodliwych, mogących mieć bardzo negatywne skutki dla osób naiwnych. To ci, którzy nie potrafią zweryfikować tego, co słyszą od braci – podkreśla.

Dietetyk Damian Parol zaznacza, że przekaz promowany braci Rodzeń ma poważne konsekwencje. – Leki psychiatryczne są bardzo zdemonizowane i bracia Rodzeń dorzucili do tego swoją cegłę, szkodliwie sugerując, że czynią one narkomanami. Konsekwencją tego jest to, że ludzie nie biorą leków, które powinni, bo boją się uzależnienia i skojarzenia z „ćpunami". A potem popełniają samobójstwa lub po prostu czynią swoje życie i swoich bliskich nie do zniesienia – wylicza.

Bracia Rodzeń promują szkodliwe teorie

Damian Parol ostro krytykuje również promowane przez braci uproszczenia dotyczące produktów takich jak owsianka czy węglowodany, które są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. – Z jednej strony jest to bardzo silny nacisk na stosowanie diety niskowęglowodanowych, tak jakby były jedynym narzędziem do kontroli masy ciała. Pomimo że w rzeczywistości to jedno z wielu narzędzi. Idzie za tym demonizowanie węglowodanów w naszej diecie, łącznie ze straszeniem owsianką i pełnoziarnistym pieczywem – wyjaśnia.

– Z drugiej strony podważają szkodliwy wpływ cholesterolu LDL na zdrowie sercowo-naczyniowe oraz co z tym związane wpływ nasyconych kwasów tłuszczowych. To o tyle ważne, że to jest wbrew zaleceniom towarzystw lekarskich i naukowych związanych z tym tematem – dodaje.

Wykład braci Rodzeń wywołał skandal. Uczelnia reaguje

Collegium Witelona początkowo broniło swojej decyzji. – Zależy nam, aby poruszane podczas spotkań tematy były nie tylko interesujące, ale przede wszystkim użyteczne i aktualne. Zdrowie metaboliczne to fundament naszego codziennego funkcjonowania, dlatego cieszymy się, że możemy zaprosić ekspertów, którzy potrafią mówić o nim w sposób zrozumiały i angażujący – mówi Monika Wierzbicka, prorektor ds. dydaktyki i studentów.

Ostatecznie uczelnia postanowiła spotkanie z braćmi Rodzeń. „Decyzja ta wpisuje się w podejście uczelni, która uważnie wsłuchuje się w głosy studentów oraz środowiska akademickiego, traktując je jako istotny element dialogu i odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni do dyskusji” – przekazano na Facebooku.

Dietetyk na zakupach w Lidlu: „Biorę to w ilościach hurtowych”. Te produkty to hit dla zdrowiaCzytaj też:

Bierzesz te witaminy? Ekspertka ostrzega: większość popełnia ten błąd i wyrzuca pieniądze w błoto