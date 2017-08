„Uchodźcy to nie terroryści”. Tysiące osób protestowało w Rzymie

Demonstracje miały miejsce w związku z wydarzeniami, do których doszło 19 sierpnia, Jak podaje channelnewsasia.com, policja nad ranem weszła wtedy do budynku w pobliżu dworca kolejowego Termini w Rzymie. Przebywało tam około 800 uchodźców. Służby miały dać tym osobom tylko 15 minut na opuszczenie budynku. Kilka dni później policja wróciła w to miejsce i siłą usunęła tych, którzy nie chcieli opuścić pomieszczeń przy dworcu. Potem wszystkie osoby usunięte z budynku koczowały na pobliskim placu. Kiedy służby podjęły interwencję, doszło do starć. Funkcjonariuszy zaatakowano kamieniami i butelkami.

W sobotnich protestach w Rzymie wzięło udział około 5 tys. osób. Uczestnicy demonstracji mieli ze sobą transparenty z różnymi hasłami, np. „Uchodźcy to nie terroryści”. Wiele zdjęć ze zgromadzeń w stolicy Włoch można znaleźć w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że w czerwcu w Madrycie tysiące ludzi wzięło udział w manifestacji, której celem było zachęcenie rządu do wypełnienia zobowiązań i przyjmowania uchodźców. W tym samym miesiącu „Rzeczpospolita” opublikowała sondaż, z którego wynikało, że większość Polaków nie chce przyjmować uchodźców. Ponad 50 proc. badanych byłoby też skłonnych wziąć udział w referendum, w którym postawiono by ten problem. Z taką propozycją na 2019 rok wyszedł prezydent Andrzej Duda.