Relokacja uchodźców. Tylko jedno państwo wywiązało się ze zobowiązań

We wtorek 26 września mija termin wyznaczony do przyjmowania uchodźców zakwalifikowanych do programu relokacji. Organizacja Amnesty International informuje, że państwa Unii Europejskiej wypełniły plan w 28,7 proc. Ze swoich zobowiązań wywiązała się w pełni tylko Malta.

Jak pisze organizacja, wśród największych oponentów znajdują sie Polska i Węgry, które odmówiły przyjęcia w ramach relokacji osób z Włoch i Grecji. Słowacja z kolei przyjęła 16 z 902 uchodźców, a Czechy 12 z 2691 osób. Hiszpania wypełniła 13,7 proc. planu, Belgia 25,6 proc., Holandia 39,6 proc., a Portugalia 29,1 proc. Finlandia przyjęła 1 951 osób (94 proc. całkowitych zobowiązań), a Irlandia 459 osób (76,5 proc. zobowiązań tego kraju). Jedynym krajem Unii Europejskiej, który przyjął wszystkich uchodźców jest Malta. Norwegia i Lichtenstein, które przystąpiły do programu dobrowolnie, przyjęły zadeklarowane odpowiednio 1500 i 10 osób. „W Grecji tysiące osób ubiegających się o ochronę bez możliwości skorzystania z procedury łączenia rodzin, znalazło się w pułapce. Od momentu zamknięcia granicy grecko-macedońskiej w marcu 2016, relokacja pozostała jedyną formalną możliwością dla większości osób, aby bezpiecznie przemieścić się do innego państwa w Europie” – pisze organizacja Amnesty International. W ramach systemu relokacji państwa członkowskie miały przyjąć do 160 tys. uchodźców.