Nowa Zelandia. Jacinda Ardern została najmłodszym premierem w historii kraju

Nowozelandczycy czekali od 23 września, aby dowiedzieć się, kto będzie rządził po otrzymaniu wyników wyborów, które nie wskazały wyraźnego zwycięzcy. Winston Peters, lider ugrupowania New Zealand First ogłosił w czwartek, że jego partia postanowiła wejść w koalicję z Partią Pracy. Nowy układ w rządzie popierają Zieloni.

Ardern wstąpiła do partii mając 17 lat, a od 2008 roku jest członkiem opozycji. Gdy została wybrana po raz pierwszy podczas powszechnych wyborów do parlamentu, została wówczas najmłodszym posłem. Rolę szefowej Partii Pracy objęła na początku sierpnia. Ardern będzie trzecią kobietą na stanowisku szefa rządu. Ma zamiar doprowadzić do wybudowania tysięcy przystępnych cenowo domów, zwiększyć nakłady na opiekę zdrowotną i edukację oraz oczyścić skażone drogi wodne. Sprzeciwia się także redukcji podatków dla osób o wysokich dochodach i popiera model państwa opiekuńczego. Ardern jest zwolennikiem małżeństw tej samej płci, głosowała za przyjęciem ustawy o równości małżeńskiej w 2013 roku. Popiera liberalizację prawa aborcyjnego.