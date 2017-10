Brutalny gwałt i zabójstwo zakonnicy. Sprawca zaatakował, gdy się modliła

O tragicznej śmierci młodej zakonnicy informuje Radio Watykańskie, a więcej szczegółów na temat okoliczności podają lokalne media. Portal „The Zimbabwe Mail” informuje, że siostra pracowała w szkole św. Grzegorza w Harare. Przed kilkoma dniami odbyła podróż do innej placówki, gdzie uczestniczyła w mszy świętej z udziałem uczniów. Korzystając z okazji zakonnica udała się do sanktuarium Chwalebnego Krzyża, gdzie miała w zwyczaju się modlić. Towarzyszyła jej inna kobieta, która następnie zostawiła Kamundiya, by ta mogła w samotności oddać się rozważaniom. To ostatni raz, gdy zakonnica była widziana żywa.

Towarzyszka siostry, zaniepokojona jej przedłużającą się nieobecnością, zaalarmowała służby. Po kilku dniach ciało zakonnicy zostało znalezione w zbiorniku wodnym przy zaporze (Mutemwa). Zwłoki były poranione - nosiły ślady walki z napastnikiem i gwałtu. Sprawca został już ujęty i przyznał się do zbrodni.