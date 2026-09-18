Tusk spotkał się z Zełenskim. „Przyjechałem do Kijowa w jednym celu”

Donald Tusk rozpoczął w piątek 18 września wizytę w Ukrainie. Premier m.in. bierze udział w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W szczycie uczestniczą także inni przywódcy państw regionu. Obecni są m.in. prezydent Serbii Aleksandar Vuczić, premier Słowacji Robert Fico oraz prezydent Rumunii Nicusor Dan.

Donald Tusk w Ukrainie. Spotka się z Wołodymyrem Zełenskim

– Przyjechałem głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Ciężkie i trudne miesiące czekają Ukrainę i nas wszystkich, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność. Bardzo zależało mi na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi – podkreślił szef rządu.

W programie wizyty znalazło się spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Donald Tusk zapowiedział, że będzie to również okazja do rozmowy o relacjach polsko-ukraińskich i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

– Będziemy rozmawiać o uczestnictwie Polski w koalicji antybalistycznej. Mamy przewidziane dłuższe spotkanie w cztery oczy i tam będzie okazja, żeby rozmawiać o bilateralnych relacjach, ale głównym tematem oczywiście jest szersza współpraca regionalna – zaznaczył premier.

Szef rządu odniósł się także do perspektyw zakończenia wojny i przestrzegał przed zbyt dużym optymizmem. – Wydaje się, że ta wojna na wyniszczenie gospodarki wkracza w decydującą fazę. Wszyscy byśmy tego bardzo chcieli, żeby doszło do rozejmu, przerwania ognia i rozmów pokojowych. Słyszymy różne sugestie, że być może coś się odblokuje, ale to ciągle jest bardzo niepewne i postawa Rosji wydaje się jak na razie bardzo taka agresywna i niechętna – podkreślił.

Wołodymyr Zełenski ogłosił Karpacką Ósemkę

Wizyta Donalda Tuska w Ukrainie odbywa się również w kontekście zacieśniania współpracy państw regionu. W piątek Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie nowego formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki.

„Dziś po raz pierwszy tu, na Ukrainie, w naszej części Karpat – odbywa się szczyt, który łączy wszystkie państwa karpackie, regiony i hromady naszych krajów. Rozpoczynamy nowy format C8 – Karpacką Ósemkę, która łączy nas i naszych sąsiadów w Europie: Rumunię, Serbię, Polskę, Słowację, Czechy, Austrię, Węgry i oczywiście Unię Europejską jako całość” – napisał ukraiński przywódca w serwisie Telegram.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że nowy format ma stworzyć na poziomie Unii Europejskiej silny ośrodek współpracy. Wśród kluczowych obszarów wymienił bezpieczeństwo, energetykę, logistykę, współpracę gospodarczą na terenach przygranicznych oraz wsparcie dla lokalnych społeczności.

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